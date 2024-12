Mentre nel girone A tutto è già deciso per il podio finale di un campionato stravinto dall’Atletico Capranica davanti a Pianoscarano e Carbognano nel gruppo B le emozioni non finiscono mai nel duello a distanza tra la capolista Jfc Civita Castellana e l’inseguitrice Palombara. Civitonici che a 270 minuti dal termine continuano a gestire il vantaggio di 3 punti sulla formazione della provincia di Roma ed entrambe sono attese da un finale thrilling in cui tutto può ancora accadere. Alle loro spalle hanno fatto decisamente il vuoto basti pensare che la Jfc ha ben 15 punti di vantaggio sulla terza che è il Castrum Monterorondo e l’abissale distacco di 24 punti sulla quarta che è la Castelnuovese. Decisive saranno quindi queste ultime tre battaglie in cui nell’ordine la Jfc Castellana con i suoi 71 punti ospiterà il Cittaducale che staziona all’ottavo posto con 42 punti, poi giocherà la sua ultima gara in trasferta il 28 aprile proprio sul terreno della Castelnuovese, quarta forza del torneo e chiuderà il 5 maggio in casa contro il Poggio San Lorenzo, nono con 34 punti. Per il Palombara invece questo cammino finale nella corsa al titolo prevede per domenica la gara interna con il Castel Madama (34 punti), poi il match in trasferta con il Cittaducale e ultima di campionato in casa contro la Castelnuovese. Jfc Civita e Palombara sono quindi accomunate dal fatto che avranno due identiche avversarie su 3 nelle prossime tre ultime giornate. Parola d’ordine è non dare mai nulla di scontato come domenica scorsa quando la Jfc Civita ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie nella vittoria esterna in rimonta per 2-1 con il Castel Madama grazie alla doppietta del suo attaccante Salvatori ed anche il Palombara ha dovuto dare il meglio di se per espugnare con il pirotecnico punteggio di 4-3 il rettangolo del Real Gavignano.

Al. Giu. Vir.

