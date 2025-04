ALESSIO GIORDANO

Il Fregene Maccarese, ancora una volta, quando deve dare un segnale risponde presente.

E proprio nei momenti di difficoltà che si vede la forza di una squadra, con i biancorossi protagonisti di un pomeriggio d'autori, nel turno infrasettimanale di Promozione.

Quest'ultimi, battono per 3-0 il Fonte Meravigliosa, archiviando definitivamente la sconfitta in trasferta con il Montenero rimediata lo scorso weekend.

Gli uomini di mister Natalini, tra le mura amiche dell'Aristide Paglialunga e in occasione della 31esima giornata di campionato, superano senza troppi problemi gli avversari.

Ospiti che, nonostante la zona playout ricoperta nel girone C ed una salvezza ancora da conquistare, nei 90 e oltre minuti di gioco non sono riusciti a creare particolari pensieri. A dare il via al match, a livello di emozioni, è però il Fonte Meravigliosa che al 5' con un tiro da fuori area di Masciopinto va vicino al vantaggio. Pacelli si fa trovare pronto e toglie il pallone indirizzato sotto la traversa. Al 13’ grande azione di Rizzitelli, portata avanti da Dipilato che a sua volta apre per Scifoni ma la conclusione di quest’ultimo viene parata con un ottimo intervento dall'estremo difensore avversario Antonini. Mentre, al 28', è Di Vilio ad andare a centimetri dall'1-0.

Prima frazione che si chiude sul momentaneo 0-0, con i padroni di casa che possono recriminare con se stessi a livello di occasioni fallite. Secondi 45 minuti che ripartono con la stessa intensità dei precedenti e il Fregene Maccarese al 46' sblocca subito la gara, con il 18esimo centro stagionale messo a segno da bomber Dipilato. A mettere in cassaforte un successo prezioso, ci pensa Nardone, che tra 68' e 76' sigla una doppietta dall'importanza cruciale. In attesa del prossimo appuntamento con il Futbol Montesacro, una classifica che rimane invariata, con un +10 sull'Atletico Torrenova quarto ed una distanza di -1 dal Città di Formia secondo e di -5 dalla capolista Pro Calcio Tor Sapienza.

