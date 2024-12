I primi giorni della prossima settimana non lasceranno più spazio a nessuna interpretazione riguardo la possibile fusione-cessione S.S. Rieti-Fc Viterbo ma le ultime ore hanno portato soltanto notizie negative in tal senso e i suddetti propositi sembrano avvolti dalla nebbia più assoluta.

Intanto è conto alla rovescia per le iscrizioni ai campionati dilettantistici regionali e provinciali della prossima stagione con un posticipo di qualche giorno per motivi tecnici spiegati dal Comitato Regionale Laziale.

“In conseguenza del blocco temporaneo dei sistemi informatici, necessario per adeguarli alle nuove disposizioni di legge, si rende opportuno posticipare di tre giorni l’apertura delle procedure per le iscrizioni ai campionati della stagione sportiva 2024-2025 attraverso il portale Società Lnd. Pertanto, le operazioni saranno possibili a partire da giovedì 11 luglio. Per i campionati di Eccellenza e Promozione di calcio a 11 il termine ordinatorio di chiusura delle iscrizioni viene posticipato al 19 luglio. Per tutti gli altri campionati, i termini di chiusura sono confermati. Ecco il riepilogo completo delle date:

11 luglio-19 luglio 2024: iscrizioni per i campionati di Eccellenza e Promozione.

11 luglio-29 luglio 2024: iscrizioni ai campionato di I categoria-II Categoria-Juniores Regionali A e B-Campionati Regionali Sgs-Serie C1 Calcio a 5 maschile, Serie C2 calcio a 5 maschile. Serie C calcio a 5 femminile, Juniores A calcio a 5 maschile.

11 luglio-7 settembre 2004: spazio aperto per i campionati Under 18-Eccellenza Femminile-Campionati Provinciali Lnd-Campionati Provinciali Sgs, Campionati Provinciali Calcio a 5 maschile e femminile”.

