Domenica ricca di impegni per le formazioni del Viterbo Baseball Club. Gli Under 12 sono infatti impegnati in un concentramento contro le pari età del Cali Roma e del Montefiascone a partire dalle ore 10. Gli Under 15 invece vanno in trasferta presso l’Acquacetosa a Roma dove affronteranno i Brewers Roma ed il Cali Roma a partire dalle ore 10. Il team di Serie C affronta a Viterbo il Caserta alle ore 15. Il campo da baseball a Viterbo sta prendendo una vitalità che sembrava perduta e forte del duro lavoro manageriale, tecnico e amministrativo, sta diventando un cuore pulsante della città. Tanti eventi futuri in programma, ma soprattutto l’idea di un polo sportivo che possa accogliere sempre più ragazzi e insegnare loro non solo uno sport meraviglioso quale è il baseball , ma anche far respirare la positività e l’energia che solo lo spirito di squadra sa trasmettere. Questo il pensiero del club: «Vi aspettiamo numerosi presso il nostro campo “G. Massini” a Santa Barbara Viterbo per tifare i nostri ragazzi».

