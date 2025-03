Conto alla rovescia verso il finale di stagione con dieci giornate ancora da giocare nel campionato di Eccellenza Laziale girone A. Discorso primato messo in freezer per la regina Valmontone che guida la classifica con ben 9 punti di vantaggio sulla W3 Maccarese. E’ bagarre invece per l’unico altro posto che conta quello della piazza d’onore visto che poi arrivare dal terzo posto in poi non conterà assolutamente nulla. E la situazione è la seguente: W3 Maccarese e Civitavecchia 46 punti, Tivoli ed Aranova 41, Viterbese 39 e Colleferro 38. Dopo l’infausta prova contro l’Ottavia che è costata alla Viterbese la settima sconfitta stagionale (la seconda della gestione mister Gardini) i gialloblù per continuare a sperare in una rincorsa sempre più complicata devono assolutamente battere in casa oggi pomeriggio alle 15 il Rieti che con i suoi 34 punti sembra avere ben poco da chiedere alla sua stagione se non quello di arrivare il prima possibile alla quota salvezza. Il tecnico Gardini ha lavorato sodo in questi sette giorni con i suoi ragazzi cercando di caricarli e spronarli in vista di questo confronto che ha il sapore del derby visti i trascorsi sempre molto accesi tra i due club. Formazione da decifrare con il tecnico che sia sul fronte ossensivo che a centrocampo potrebbe optare per qualche variazione. Il cammino del Rieti in trasferta è stato sin qui scadente con 2 sole vittorie, 3 pareggi e ben 6 sconfitte. All’andata i sabini si imposero sui gialloblù per 2-0 con le reti di Onesti e Laghigna. Alle 11,.15 trasferta in quel di Ladispoli per una Sorianese che vuole stoppare la serie negativa nelle gare lontane fuori casa visto che ha perso nelle ultime sette trasferte. I limiti del Ladispoli, penultimo con soli 13 punti e a un passo dalla retrocessione sono evidenti. Match alla portata quindi di Spolverini e compagni fra i quali sarà assente Valentini fermato per un turno dal giudice per somma di ammonizioni. Questo il pensiero di mister Del Canuto alla vigilia: “Non c’è bisogno di fare tanti discorsi, i ragazzi sanno benissimo che siamo entrati nel momento decisivo della stagione. Ora ogni partita pesa il doppio e ogni dettaglio può fare la differenza. Affronteremo due scontri diretti alternati a sfide contro squadre di alta classifica, quindi sarà fondamentale approcciare ogni gara con la mentalità giusta. L’obiettivo della permanenza in Eccellenza è qualcosa per cui stiamo lottando da agosto, e vogliamo raggiungerlo a tutti i costi”. Questo il resto del programma della 25esima giornata: oggi ore 11 Fiumicino-Civitavecchia, Luiss-Romulea, Tivoli-Colleferro. Alle 11,15 Aurelia Antica Aurelio-Aranova e Certosa-Boreale. Alle 11,30 Pomezia-W3 Maccarese e Valmontone-Ottavia.