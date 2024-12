Cerveteri e Ladispoli, oltre alle note compagini di calcio, possono vantare due formazioni in Seconda Categoria. A contendersi lo scettro di regina del litorale saranno la Virtus Marina di San Nicola e la Kaysra, compagini ambiziose di primeggiare nel campionato di Seconda Categoria.

Società relativamente giovani che vogliono diventare protagoniste ed insidiare lo scettro delle più blasonate Academy Ladispoli, Città di Cerveteri e Borgo San Martino.

La Virtus Marina di San Nicola, nata dalle ceneri dell’Atletico Ladispoli, gioca nel proprio stadio, ha attivato una Scuola calcio che cresce a vista d’occhio, rappresenta da tempo una valida alternativa all’Academy Ladispoli.

Pochi giorni fa la società ha ricevuto la bella notizia del ripescaggio, immediatamente la dirigenza si è attivata per allestire un organico competitivo, il primo passo è stato ingaggiare il tecnico Giuseppe Neto, allenatore esperto del calcio dilettanti, profondo conoscitore della realtà di Ladispoli e Cerveteri.

«Il ripescaggio è arrivato tardi - afferma i dirigenti della Virtus - ma siamo lieti di poter giocare in Seconda Categoria. Una nuova avventura impegnativa, il club sta costruendo una squadra solida e giovane».

Sulla sponda opposta, in casa Kaysra, si respira voglia di far bene. «Come ogni anno partiamo con ambizioni di alta classifica - raccontano i dirigenti- Anche per questa stagione tenteremo il salto in Prima Categoria».

