Subito grandi emozioni per la Coser Aniene da Samorin, in Slovacchia, dove si stanno svolgendo gli Europei Juniores. Nella prima gara della competizione Viola Ricci ha avuto una splendida prestazione ed ha conquistato una difficilissima semifinale nei 200 dorso, con il settimo crono di 2'15"31. Era l’obiettivo che il giovane prospetto gialloblu, assieme al tecnico Fabio De Santis, avevano prefissato prima del via dell’evento in terra slovacca.

«Sono emozionato – dichiara Fabio De Santis, rimasto praticamente senza parole – ogni volta che arrivano questi risultati l’emozione mi fa gioire per tutti i sacrifici che si fanno per arrivare tra i migliori in Europa. Ma ora manteniamo la concentrazione, perche c’è una semifinale dove bisogna dare il massimo, per onorare questo bellissimo risultato. Brava Viola! La Coser dimostra ancora una volta che il lavoro e la professionalità pagano sempre».

@RIPRODUZIONE RISERVATA