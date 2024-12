Il quadro della situazione nei gironi A e B della Seconda Categoria a due sole giornate dal termine.

Nel girone A brusca frenata della capolista Pro Alba Canino che ha perso in casa per 3-2 contro la Vigor Acquapendente e vede il suo vantaggio diminuito a 3 punti nei confronti dell’Aurora Querciaiola, vittoriosa per 4-0 in casa sul Gradoli e a 5 punti sulla stessa Vigor. Il tutto a 180 minuti dal termine dove la Pro Alba Canino (in caso di successi delle avversarie) dovrà conquistare almeno 4 punti tra la trasferta di sabato a Piansano e la gara interna dell’ultimo turno contro il Farnese se vorrà restare al comando. Negli altri match dello scorso fine settimana passi in avanti da gigante per la Robur Tevere corsara 1-0 sul terreno della Virtus Acquapendente e della Virtus Marta che si è imposta per 1-0 a domicilio contro l’Onano lasciando l’avversaria all’ultimo posto in solitudine. Bene il Castiglione con un netto 4-1 sullo United Alta Tuscia. Ha riposato lo Sporting Bagnoregio. In coda questa la situazione: Sporting Bagnoregio 21; Proceno 20; United Alta Tuscia e Virtus Marta 17, Onano Sport Calcio 15. Bagarre negli ultimi due turni per evitare l’ultimo e penultimo posto che portano alla retrocessione.

Nel girone B turno da “indenne” per la capolista DM 84 Cerveteri che non è andata oltre l’1-1 nella gara giocata sul campo del Sassacci ed ha visto che rivali che inseguono non approfittarne. Infatti il Vicus Ronciglione resta ad un punto dopo il pari interno per 3-3 contro il Calcio Tuscia e rimane a due lunghezze il Monte Romano che ha impattato 1-1 a Caprarola. Vittoria per 1-0 della Vejanese contro il Tre Croci che garantisce la salvezza dei padroni di casa e inguaia sempre di più il Tre Croci fanalino di coda del gruppo B con un ritardo di 5 punti dalla Vis Bracciano che ha pareggiato per 1-1 in casa contro il Vasanello. Hanno riposato Formello e Calcio Sutri.

