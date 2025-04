Al netto di eventuali ripescaggi che nelle ultime stagioni ci sono sempre stati domenica sarà una domenica con prove senza appello relativamente agli spareggi salvezza per i gironi A e B del campionato di Seconda Categoria dove hanno militato le formazioni della Tuscia. Per il girone B alle ore 11 sul campo neutro di Bracciano si giocherà lo spareggio salvezza tra la Virtus Marina San Nicola ed il Cura Calcio che sono arrivate appaiate al penultimo posto precedendo soltanto il fanalino di coda Vejanese. In caso di parità al 90esimo verranno giocati due tempi supplementari e se la parità persisterà verranno calciati i tiri di rigore per sancire il verdetto.

L’altro spareggio è in programma nel pomeriggio alle 16 con il match tra Proceno e Marta, penultime nel girone A e che si sfideranno nel match fissato sul campo neutro di Bagnoregio. Stesse modalità in caso di pareggio al 90esimo con la disputa dei supplementari e poi con eventuali rigori.

