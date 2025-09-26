Nulla di nuovo. O forse la situazione è addirittura peggiorata. Nelle scorse ore si è svolta una nuova riunione a Palazzo del Pincio, curata dall’amministrazione comunale Piendibene, per parlare con le società in merito alla questione relativa agli spazi acqua alla piscina di via Maratona. Presenti al tavolo le società interessate ad allenarsi presso la vasca comunale, ovvero, in ordine alfabetico, Centumcellae, Nautilus e Nc.

Spiccano, però, i grandi assenti. Innanzitutto la Coser, che gestisce via Maratona tramite l’Ati che porta proprio questo nome, che non è stata invitata all’incontro, in quanto, evidentemente, il Comune voleva ascoltare principalmente le ragioni delle altre associazioni, con alcune delle quali hanno dato vita a proteste e polemiche negli ultimi tempi.

E grande assente, se così possiamo dire, era l’amministrazione comunale: non c’era nè il delegato allo Sport, Patrizio Pacifico, nè il sindaco Marco Piendibene, nè un assessore. A rappresentare Palazzo del Pincio, solamente la dipendente comunale dell’ufficio Sport, Bruna Luce, la quale ha illustrato ai presenti l’elenco degli spazi acqua disponibili alla piscina di via Maratona, ovvero quelli dalle 20.45 alle 22.15, per quattro giorni alla settimana. Una proposta che ha trovato contrasti, in particolar modo da Nautilus e Nc, che hanno giudicato irricevibile il tutto.

Quindi ennesimo nulla di fatto dagli incontri organizzati a Palazzo del Pincio, ma, come detto, forse la situazione potrebbe ulteriormente peggiorare, visto che le polemiche difficilmente termineranno ed andranno avanti, inevitabilmente. Tutto questo mentre sui social vari esponenti delle associazioni locali puntano gli occhi anche su quello che è stato il passato per il movimento degli sport acquatici civitavecchiesi. Se da parte questo amarcord può essere anche piacevole, dall’altra emerge l’amarezza per quanto sia distante il presente e soprattutto quanto potrà essere insidioso il futuro. Spesso si dice che non c’è futuro senza passato, ma può esserci futuro se l’unico aspetto piacevole è quello del passato?

@RIPRODUZIONE RISERVATA