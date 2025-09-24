Continua ad avere grande risalto la situazione della piscina comunale di via Maratona, l’unica attualmente di proprietà del Comune ad essere aperta. Dopo le polemiche dei giorni scorsi lanciate dalla Nc e le risposte della Coser, ora tocca all’amministrazione comunale esprime il suo pensiero e fare dei chiarimenti.

«La piscina comunale di via Maratona – spiegano da Palazzo del Pincio – è l’unico impianto di proprietà comunale, utile per l’attività natatoria di base ma non idoneo alla pallanuoto agonistica. Ad oggi non ci risultano spazi pomeridiani assegnati a nessuna delle società di pallanuoto cittadine presso l’impianto. L’unica fascia utilizzata ci risulta essere quella serale, dalle 20 in poi, in cui la NC senior svolge allenamenti di nuoto.

Per questo abbiamo chiesto al gestore di valutare con attenzione ogni possibile margine residuo anche nel pomeriggio, pur sapendo che la disponibilità è molto limitata. Parallelamente, l’Amministrazione ha promosso un incontro con Nc, Coser e Centumcellae, cercando di agevolare un confronto anche sull’impianto privato Sport Garden. In quella sede il gestore ha proposto una forma di collaborazione che però non è stata condivisa dalla Nc per motivazioni legate al senso di appartenenza, che comprendiamo e rispettiamo.

Il Comune non può e non deve entrare in queste dinamiche interne alle società: il nostro ruolo è facilitare il dialogo e sollecitare ogni sforzo possibile, con un unico obiettivo chiaro — che i ragazzi possano continuare, anche se con difficoltà, a praticare la loro attività sportiva».

@RIPRODUZIONE RISERVATA