QUI PROMOZIONE. Sarà un altro fine settimana ricco di “pathos” per il calcio laziale e che vede coinvolta anche la Tuscia. Infatti sabato pomeriggio alle ore 16 il “Turiddu Madami” di Civita Castellana sarà lo scenario della finalissima di Coppa Italia Promozione tra Ottavia e Città di Morena e il cui Trofeo è intitolato alla Memoria di “Renzo Lucarini” il compianto presidente della Delegazione Figc di Viterbo. In palio il prestigioso titolo e ciò che più conta la possibilità concretissima di venire ripescati al prossimo campionato di Eccellenza visto che la vincente sarà la prima nella griglia della “classifica ripescaggi”. Il Cr Lazio informa che il prezzo del biglietto d’ingresso è di 10 euro e che per richiedere accrediti tessere Figc/Coni va inviata una e-mail al seguente indirizzo eventi.lazio@lnd.it. A presenziare all’avvenimento che da quando è stato intitolato a Renzo Lucarini ci svolge sempre nella Tuscia (le due precedenti finali allo stadio Enrico Rocchi) interverranno tutte le massime autorità del Cr Lazio.

Il compianto Renzo Lucarini: a lui è intitolato il trofeo della Coppa Italia di Promozione

LA COPPA ITALIA DI PROMOZIONE NEL RICORDO DEL COMPIANTO DELEGATO DELLA FIGC DI VITERBO RENZO LUCARINI. Nel novembre del 2021 ci ha lasciato all’età di 73 anni per un male incurabile Renzo Lucarini che faceva parte della famiglia del calcio laziale da tantissimo tempo, diventando un preciso punto di riferimento del territorio viterbese, nel quale era nato e viveva. Lucarini, prima di diventare Consigliere Regionale, era stato Delegato Provinciale di Viterbo e Delegato Provinciale del Coni viterbese. Da dirigente, aveva ricoperto incarichi nel Paradiso Viterbo, società nella quale aveva fatto conoscere le sue doti dirigenziali. Forte è stata la volontà del Cr Lazio sin dall’indomani della sua scomparsa di dedicargli ogni anno la finalissima della Coppa Italia di Promozione che è a lui intitolata. La speranza è che prima o poi sia una squadra della Tuscia a fregiarsi del titolo che nelle ultime stagioni è stato sempre ad appannaggio di formazioni romane o dell’hinterland capitolino.

QUI ECCELLENZA. Poi nella giornata di domenica altro importante avvenimento con l’assegnazione della Supercoppa del titolo di Eccellenza Mysp della stagione 2023-2024. Allo stadio “Giorgio Castelli” di Roma dove si affronteranno le due vincenti dei gironi del campionato, ovvero l’Amatrice Rieti per il raggruppamento A e il Terracina 1925 per il girone B. La gara, fischio d’inizio alle ore 17.30, assegnerà il titolo regionale del campionato. Al termine dei 90 regolamentari, si tireranno direttamente i tiri di rigore. La vendita dei biglietti per assistere all’incontro sarà aperta nei prossimi giorni. Il costo del biglietto è di 10 euro secondo le modalità che saranno presto comunicate.

I giocatori del Rieti, trionfatori del girone A

