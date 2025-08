Il Dlf Tennis Civitavecchia continua a rappresentare nell’ambito del tennis, e non solo, un punto di riferimento per il territorio, quest’anno Carlo Venanzi, classe 2017, giovane tennista al circolo del Dlf, si allenerà anche al Piatti Tennis Center, conosciuto per la competenza e per aver allenato tennisti di rilievo internazionale.

«Siamo molto orgogliosi – affermano dal Dlf il presidente Francesco Mazzuca e il vicepresidente Alfredo Falappa – di avere tra le nostre fila Carlo, che fa parte della nostra scuola tennis e ora sta intraprendendo questo percorso speciale. Per noi tutto ciò rappresenta un motivo d’orgoglio. Siamo fiduciosi che Carlo con costanza e allenamento potrà in futuro farsi valere. Ci siamo già messi a disposizione della famiglia, che affronterà questa esperienza.

Nel progetto è stato coinvolto anche il nostro istruttore storico Giordano Rossi, che avrà l’occasione di seguire Carlo e che lo aiuterà nella crescita. Inoltre sarà un’opportunità anche per la nostra scuola tennis, vedere che uno dei nostri tecnici potrà sicuramente aumentare il suo bagaglio d’esperienza. Giordano si è messo a disposizione per dare tutti gli strumenti possibili al ragazzo».

Tanta soddisfazione viene espressa anche dal coach che segue costantemente Venanzi e che ne approfitterà per migliorarsi sia dal punto di vista tennistico che personale.

«Carlo è un bambino del 2017 – spiega il maestro Giordano Rossi – ha iniziato ad imparare a giocare a tennis solamente da gennaio 2023, ma sin dai primi momenti ha messo in mostra la sua passione per questo sport e quest’anno vogliamo provare a giocare e fare le cose un po’ più seriamente, facendo pre-agonismo. Carlo è abbastanza coordinato e pronto per questa esperienza. Non esiste solo un rapporto tennistico con lui e la famiglia, ma il legame è diventato, col passare del tempo, sempre più affettivo. Ci tengo molto a tutti loro. Quest’esperienza per me è un piacere, condividere dei momenti nuovi con Carlo sarà importante. Poter vedere da vicino una delle migliori scuole di tennis al mondo, sicuramente, per me è tanto, perché sarà una grande formazione e salire di qualità. Non vedo l’ora di cominciare».

Quindi non resta che fare un grande in bocca al lupo al giovanissimo Carlo eal suo maestro Giordano Rossi affinché questa esperienza possa essere vissuta al meglio delle capacità e, soprattuto, che lo spirito del gioco e del divertimento faccia sempre parte della loro essenza.

