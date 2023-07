Il Civitavecchia si prepara a mettere un altro colpo. La società nerazzurra è vicina all’accordo con Jacopo Contini, difensore classe 2003, che attualmente fa parte della Nf Ardea, nuovo nome del club noto negli ultimi anni come Nuova Florida. L’intesa tra il direttore sportivo Daniel D’Aponte e il giocatore non è stata ancora raggiunta, ma tutto sembra essere in dirittura d’arrivo. Contini è un elemento che può garantire freschezza, esperienza di serie D e andrebbe ad occupare una casella degli under, quella dell’ultima annata prima del passaggio a senior. Da quel che trapela, sembra che ci sia una folta schiera di squadre sul giocatore e quindi per il Civitavecchia non è sicuramente semplice giungere alla conclusione della trattativa in tempi brevi. Contini ha già all’attivo ben 69 presenze in serie D, per un totale di 7500 minuti in campo, segnando anche due gol contro Aprilia e Muravera. Nell’ultima stagione niente reti, ma due assist in occasione degli incontri con Fano e Avezzano. Il ragazzo ha avuto anche un’esperienza con il settore giovanile della Viterbese, disputando il campionato U17 professionisti. È cresciuto nel vivaio dell’Urbetevere. Un solo piccolo dubbio: il giocatore è un terzino sinistro, di piede mancino, ruolo in cui il Civitavecchia ha già, come titolare inamovibile, Thomas Funari. Cosa succederebbe? Funari e Contini verrebbero alternati su quella fascia? Funari potrebbe essere dirottato a destra? Oppure Contini potrebbe essere inserito anche nel pacchetto offensivo, magari in caso di assenza di qualcuno là davanti? Sono tutti discorsi che saranno interessanti per Stefano Manelli nel corso della preparazione atletica. I prossimi giorni saranno fondamentali per capire se Jacopo Contini diventerà veramente un nuovo calciatore del Civitavecchia. Ed intanto c’è chi si appresta a diventarlo ufficialmente. Le prossime ore dovrebbero essere decisive per le sorti di Federico Sevieri, che dovrebbe mettere la firma sul tesseramento che lo legherà alla società del presidente Patrizio Presutti. Ma, come abbiamo visto, le tempistiche del mese di luglio sono sempre ballerine, quindi c’è da vedere se tutto diventerà realtà a breve. Lunedì prossimo inizierà la preparazione atletica al Vittorio Tamagnini e quello sarà il giorno in cui si riuscirà a capire tutto riguardo le mosse di mercato del Civitavecchia.

