Sarà un Civitavecchia che partirà con un corso diverso, quello che affronterà la prossima stagione in Eccellenza. Infatti nel gruppo nerazzurro si segnalano tre addii, di tre giocatori che sono stati senatori dello spogliatoio di questi ultimi anni e che hanno dato un grande contributo alla vittoria della Coppa Italia di Eccellenza. Infatti salutano il gruppo gli attaccanti Luigi Ruggiero (nella foto) e Samuele Cerroni e il difensore Riccardo Serpieri. Ruggiero, praticamente, ha vissuto una stagione ai margini della rosa a causa delle lungaggini per il recupero dalla rottura del legamento crociato del ginocchio, che l'ha costretto, di fatto, a saltare quasi interamente la stagione. Solamente nell'ultima giornata, sul campo dell'Astrea, l'ormai ex capitano ha avuto una maglia da titolare, tra l'altro segnando anche, in una delle pochissime comparse stagionali. Per quanto riguarda Samuele Cerroni, si tratta di una situazione che si conosceva da tempo, visto che qualche mese fa il bomber ha avuto una nuova opportunità lavorativa che non gli ha permesso di potersi allenare con continuità e in gruppo. Quindi per forza di cose ha dovuto lasciare l'impegno con il Civitavecchia, per queste sue situazioni lo tengono impegnata a Roma. Lascia anche Riccardo Serpieri, protagonista negli ultimi anni della retroguardia, prima con la Compagnia Portuale e poi con il Civitavecchia. L'ex capitano della Primavera della Lazio saluta dopo tantissime presenze in nerazzurro, anche se nell'ultima stagione ha dovuto battagliare per trovare spazio, cosa che ha fatto con maggiore consuetudine nella seconda parte di stagione. Quindi ci sarà da capire come ripartirà il Civitavecchia, per il quale sembra sempre più vera la possibilità di avere sulla panchina Massimo Castagnari, che sarebbe alla sua terza esperienza con il club del presidente Patrizio Presutti. Le prossime settimane saranno fondamentali per capire se anche altri giocatori attualmente facenti parte della rosa decideranno di lasciare il gruppo, oppure se vorranno rinnovare l'accordo anche per la prossima stagione.

