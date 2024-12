Ancora un’occasione persa per il Civitavecchia Calcio in Eccellenza. A Vignanello i nerazzurri hanno pareggiato per 1-1 contro la Favl Cimini Viterbo dell’ex Massimo Castagnari, mancando, molto probabilmente, un’altra opportunità per migliorare la propria classifica e presentarsi all’importantissimo appuntamento di domenica contro il Pomezia primo della classe in una situazione migliore di classifica. Mister Scudieri decide di affidare nuovamente le chiavi della porta nerazzurra a Minucci. A destra viene riproposto Bellomo invece di Luchetti. Notizia a sorpresa dal reparto dei centrali, con Carta che parte dalla panchina e Funari che va a comporre il terzetto con Paolo Cerroni e Fatarella. A centrocampo, a fare compagnia a Sevieri c’è Gagliardi che vince l’ormai consueto ballottaggio settimanale con Ngom. L’altro, quello per il ruolo di trequartista, vede spuntarla Costantini. Confermatissimo sulla fascia sinistra Contini. Davanti il solito Vittorini, che viene sostenuto da Samuele Cerroni. Il primo mezzo pericolo lo portano i padroni di casa, il tiro da fuori area si spegne abbondantemente sul fondo. Primi otto minuti, ancora fasi di studio tra le due compagini, che non mettono in atto proprio la miglior prova della storia, forse frenati dall’alta posta in palio, non rappresentata esclusivamente da questioni di classifica, ma anche dal fattore esterno, con il tanto e rumoroso pubblicato che ha assiepato la tribuna dello stadio di Vignanello. Sul fronte nerazzurro è di Vittorini il primo tiro verso lo specchio, attento l’esperto Bertollini a non farsi superare. Quando il cronometro indica che si è metà della prima frazione e la gara la sta facendo la Vecchia, con un pressing a tutto campo ed il ritmo che è altissimo. Gioco a tutto campo con la priorità alle fasce per aprire sui due avanti Vittorini e Samuele Cerroni, anche se di conclusioni pericolose verso la porta gialloblu non se ne vedono. Il Viterbo, diretto da Massimo Castagnari, invece gestisce, non soffre ma non ha neanche prodotto qualcosa di particolarmente gustoso nella metà campo civitavecchiese. A parte i primi dieci minuti, dove la priorità erano i lanci tra i reparti, una volta prese le misure, nulla si è più visto dalle parti di Minucci, emotivamente coinvolto nell’incontro per le sue esperienze recenti alla Viterbese. Tutto qui, anche tutto è francamente indicativo, per i primi 45 minuti, uno zero a zero che rispecchia quanto visto dalle parti dei due portieri, forse un po’ intirizziti dal primo vero freddo stagionale. Dopo undici minuti del secondo tempo, mister Scudieri decide di cambiare trequartista, inserendo Luciani per Costantini, mentre la gara ristagna a centrocampo nel frattempo e il pubblico che la fa da padrone. Funari di testa sul cross di Sevieri al tredicesimo, attento Bertollini a non farsi ingannare. La svolta al diciassettesimo, mezzo svarione nel pacchetto arretrato viterbese, con Gagliardi che apre per Vittorini e giunto davanti a Bertollini non sbaglia. Vecchia avanti. Castagnari cambia Sene Pape per Priorelli, questo il primo innesto della Fc Viterbo che, compreso l’innesco di Orlandi, cambierà tanto sul fronte offensivo viterbese, tanto che i padroni di casa avranno molto rammarico per il fatto di non averli visti prima battagliare sul terreno di gioco. La svolta reale giunge poco dopo, quando Cissè riporta tutto sul pari, sugli sviluppi di un corner battuto da Priorelli e un mezzo flipper in area, che così permette al numero 9 della Favl Cimini Viterbo di essere il più lesto a raccogliere il pallone e a battere Minucci. Uno a uno. Succede poco nel finale con il pari che, forse, non serve a nessuna delle due, che alla fine decidono di non peggiorare ulteriormente la loro situazione e di prendersi il punto che gli spetta. Il Civitavecchia guadagna un punto sulla capolista Pomezia, che cede in casa al Valmontone, e che domenica verrà più arrabbiato che mai al Vittorio Tamagnini, anche se con 10 punti di vantaggio sui nerazzurri. Si complica, invece, la missione secondo posto, visto che l’Aurelio, che occupa questo posto, ha sette lunghezze di margine sul Civitavecchia. Per non parlare del quartetto che si trova a 26. Le settimane trascorrono, domenica ci sarà la prima partita con il mercato di dicembre aperto e bisognerà anche vedere se domenica le rose che scenderanno in campo saranno le stesse di questa giornata. Ma sicuramente il Civitavecchia sta vedendo passare davanti troppi treni senza riuscire a prenderli, anche perché da parte Fc Viterbo il risultato è stato accolto molto bene e c’era rassegnazione su un’eventuale pareggio dopo il vantaggio di Vittorini.

©RIPRODUZIONE RISERVATA