Ghiottissima occasione colta dal Civitavecchia nel turno infrasettimanale del turno di Eccellenza. I nerazzurri sono andati a vincere per 3-1 sul campo del Pomezia. Tante le defezioni per via dei numerosi infortuni capitati negli ultimi tempi, ma il Civitavecchia è riuscito ad andare oltre le difficoltà, grazie ad una prestazione di alto livello contro una squadra dai grossi caratteri tecnici, ma impelagata, sorprendentemente, nella lotta per evitare i playout. Funari gioca nel ruolo di terzino destro per l’assenza dello squalificato Fatarella. Coppia centrale formata da Bianchi e Pica, mentre Pompei occupa il ruolo di terzino sinistro. Avellini viene ancora una volta schierato nel trio d’attacco, in compagnia di Vittorini e Di Vico. A centrocampo accoppiata Gagliardi-Proietti, mentre Luciani collabora al rifornimento tra i reparti come trequartista. Nonostante le difficoltà di questa trasferta, la formazione di Massimo Castagnari è riuscita a fare sua la gara sin dalle prime fasi. Ottimo avvio di gara per i nerazzurri che in meno di un minuto e mezzo trovano L’immediato vantaggio su un ottimo passaggio di Proietti che lancia in contropiede di Di Vico, cross al centro e Luciani trasforma il più facile dei tap-in in gol: 0-1 Civitavecchia. Pomezia che prova a rispondere con giocate sulle fasce ma i nerazzurri fanno buona guardia e riescono a segnare il raddoppio: Pompei in scivolata strappa via il pallone, crossa e di testa arriva Avellini che colpisce in direzione del secondo palo e realizza il 2-0. Vecchia che alla mezz’ora segna anche il 3-0 su un lancio illuminante di un ispirato Proietti, Di Vico va in campo aperto col pallone, entra in area, vince una serie di contrasti e batte Santi; Pomezia che avrebbe la chance di accorciare le distanze dagli 11 metri pochi minuti dopo ma Romagnoli para il rigore a Tortolano su cui si chiude il primo tempo sul 3-0 a favore dei nerazzurri. Secondo tempo che per larghi tratti è avaro di emozioni con le squadre che giocano ad un ritmo rallentato rispetto ai primi 45’; Pomezia che ha un’altra chance per segnare l’1-3 sempre dal dischetto ma Tortolano calcia centrale, Romagnoli resta fermo e para il secondo rigore di giornata, mantenendo la porta inviolata fino ai minuti di recupero per il terzo rigore a favore dei padroni di casa trasformato da Teti nell’ultima azione del match che però non toglie la gioia dei 3 punti per i nerazzurri che trionfano per 1-3 ai danni del Pomezia. Il Civitavecchia rimane ampiamente in lotta per la conquista del secondo posto, che significa playoff.

