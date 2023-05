Sono giorni frenetici in casa Civitavecchia per decidere chi prenderà il posto di Paolo Caputo sulla panchina nerazzurra. Dalla società non arrivano conferme dirette, ma sembrano essere tre i tecnici che sono in lizza per guidare Ruggiero e compagni nella prossima stagione, che sarà ancora in Eccellenza. Sul taccuino del presidente Patrizio Presutti e del direttore sportivo Daniel D’Aponte sembrano calde le piste che portano a tre allenatori molto conosciuti nel calcio laziale. Il primo, quello apparentemente in pole position, sembrerebbe quello di Stefano Manelli, tecnico che ha fatto grande la W3 Maccarese, che ha lasciato ufficialmente la scorsa settimana, tra l’altro dopo aver sconfitto il Civitavecchia al Tamagnini, nella prima delle due battute d’arresto che costarono il posto ad Alessio Bifini. Il mister ha guidato i bianconeri nelle ultime cinque stagioni, raggiungendo l’apice nella passata annata, quando perse la finale playoff per andare in serie D contro il Livorno. Ma il suo nome non sembra essere l’unico per il Civitavecchia. Un altro nome di grande spessore è quello di Raffaele Scudieri, allenatore di grande esperienza, anche lui avversario nell’ultima stagione per il Civitavecchia, che l’ha affrontato con l’Unipomezia. Scudieri va a caccia di grande riscatto dopo la stagione per nulla esaltante dei pometini, ed in carriera ha fatto cose importanti come la promozione in D con l’Atletico Sff, abbattendo record che erano ben saldi da tantissimi anni. Infine in lizza c’è anche Alessandro Boccolini, nome che in città conoscono molto bene perché tra il 2011 e il 2013 è stato per due volte portiere della squadra nerazzurra con ottimi risultati. Boccolini, che da calciatore è stato anche il portiere dell’Ascoli, subito dietro un monumento come Gianluca Pagliuca, da pochi anni è diventato allenatore e si è subito imposto all’attenzione generale prima al Rieti e poi al Nuova Florida, in serie D, riuscendo a raggiungere l’obiettivo della salvezza nonostante delle situazioni societarie difficili. Ma i nomi per la panchina del Civitavecchia potrebbero non essere solamente tre.Tra le scelte che starebbe operando il club di Patrizio Presutti, ci sarebbe anche il nome di Daniele Fracassa, che dopo aver concluso la sua avventura al Tolfa, con la seconda semifinale di Coppa Italia di Promozione in due anni, ha voglia di affrontare la sfida con una compagine di Eccellenza. E Fracassa conosce benissimo Daniel D’Aponte, con cui ha condiviso le esperienze alla Csl Soccer e soprattutto al Cerveteri, dove ha vinto il campionato di Promozione nell’anno dell’interruzione per il Covid. Non è la prima volta che si fa il nome di Fracassa, che già l’anno scorso era nelle parti importanti della griglia di partenza, prima che la società propendesse per Alessio Bifini. La sensazione è che già in questi giorni potrebbe esserci l’annuncio per il nuovo allenatore. Una volta individuato partirà il calciomercato vero e proprio, con il Civitavecchia che non vuole stare assolutamente isolato, ma che vorrà fare la sua parte saliente nelle varie contrattazioni..

©RIPRODUZIONE RISERVATA