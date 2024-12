Seconda gara esterna stagionale e secondo pareggio per il Civitavecchia Calcio, che fa 0-0 sul campo del Colleferro. È stata una partita equilibrata, ricca di agonismo e spezzettata, con nessuna delle due contendenti che è riuscita a mettere la sfida dalla sua parte, con il risultato di parità che sembra quello più giusto per descrivere l’andamento dei 90 minuti e oltre della contesa. A sorpresa, rispetto alle indicazioni della vigilia, il Civitavecchia recupera l’attaccante Cruz e lo schiera al centro del perimetro offensivo. Dietro Cerroni parte dalla panchina e lascia il posto a Pica, per avere un cursore di piede mancino nella fase iniziale della manovra. Per il resto, come detto, gioca Cruz, in compagnia di Vittorini e Rossetti, a cui si aggiunge Luciani, quindi un Civitavecchia votato decisamente alla fase offensiva. La prima occasione per il match ce l’hanno i padroni di casa con Muzzi che entra in area dopo un’ottima finta e calcia una conclusione bloccata da Romagnoli. Provano a rispondere i nerazzurri con una buona azione sulla destra nata dal cross di Manuel Vittorini per la testa di capitan Funari che però spedisce fuori. Ancora il Colleferro tenta con un ottimo uno-due a sbloccare il risultato, ma il tiro di Sterpone esce di poco. L’occasione più importante del primo tempo è del Civitavecchia con Cruz che dopo aver sfruttato un harakiri difensivo guida il contrattacco nerazzurro, andando anche al tiro in area di rigore ma il brasiliano calcia alto. I nerazzurri protestano molto, nei confronti della terna arbitrale, per un fuorigioco fischiato a Vittorini, che si stava lanciando verso la porta avversaria. Ai più l’attaccante di Canale Monterano sembrava in posizione regolare, come sembrano testimoniare anche le immagini televisive. Seconda parte di gara dove alle squadre sembra mancare la giusta lucidità per creare occasioni pericolose fino al 65’ dove il Civitavecchia va vicino al gol con un tiro da fuori di Rossetti dopo una bella azione dei nerazzurri che esce di pochissimo. Ancora stallo offensivo per entrambe le squadre fino all’81’ dove Di Mario riceve un cross dalla sinistra colpendo di testa la sfera a botta sicura ma Romagnoli compie un autentico miracolo e nega il vantaggio al Colleferro. Sarà proprio questa l’ultima chance del match per cambiare il risultato che però non avrà né vincitori né vinti: è 0-0 il risultato a Colleferro.

«È stata una partita equilibrata – commenta il direttore sportivo Marco Angelocore – non ci sono state grandi occasioni e quindi nelle due contendenti è riuscita a superare l’altra. C’è stata una grandissima parata di Romagnoli a tre minuti dalla fine, veramente un intervento superbo da serie A. E’ stata l’unica occasione da parte loro. Noi abbiamo sbagliato più volte le ripartenze e, anche quando eravamo “due contro uno”, non abbiamo indirizzato bene i passaggi. Abbiamo sciupato qualche occasione, anche se chance vere e proprie non ce ne sono state. Siamo andati bene sotto il profilo dell’intensità, si sono affrontate due buone squadre, sia sul piano tattico, che su quello tecnico. Prendiamo di buon auspicio questo punto, consci del fatto che abbiamo affrontato una grande squadra, composta da validi giocatori. Non vedo due punti persi da parte nostra, ma uno guadagnato. Abbiamo rammarico per quanto accaduto sul fuorigioco a Vittorini, le immagini fanno vedere bene che era tre metri dietro rispetto all’ultimo avversario, non capisco come abbia fatto l’arbitro e non far proseguire il gioco».

Formazione (4-3-3): Romagnoli, Fatarella, Bianchi, Pica, Funari (77’ Cerroni), Proietti, Laurenti, Luciani (90+3’ Canestrelli), Rossetti (65’ Avellini), Vittorini M., Cruz (85’ Cesaroni)

A disposizione: Calisse, Giranelli, Ardel, Giustini, Cataldi. Allenatore: Castagnari

Non c’è tempo di riposare perchè i ragazzi di Massimo Castagnari mercoledì torneranno a giocare in Coppa Italia contro l’Aurelia Antica Aurelio. Il fischio d’inizio è fissato per le ore 15.30 a Roma.

I neroazzurri hanno in qualche modo ipotecato il discorso qualificazione in virtù del 2-0 dell’andata merito soprattutto della doppietta realizzata da bomber Vittorini tra il 30’ e il 37’ del secondo tempo. Possibile ci sia spazio per qualche giocatore che finora ha visto meno il rettangolo verde.

