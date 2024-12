Simone Minucci non è più un giocatore del Civitavecchia. Il portiere classe 2004 ha lasciato la squadra e la Lnd Lazio ha dato comunicazione ufficiale del suo svincolo. Minucci ha trovato poco spazio in questa stagione per la scelta del club nerazzurro di giocare con l'under più giovane, in questo caso il classe 2007 Midio, ma nelle poche apparizioni ha comunque dato un ottimo contributo. Intanto Midio ha quasi totalmente recuperato dal problema alla caviglia. Starà a mister Scudieri decidere se farlo tornare tra i pali nei primi impegni dell'anno nuovo, oppure se sarà confermato lo spagnolo Gonzalez, che è piaciuto al tecnico.

