Si è svolto nel pomeriggio il sorteggio per definire l’andamento casa-trasferta per le partite del secondo turno della Coppa Italia regionale, agli ottavi per l’Eccellenza ed ai sedicesimi per la Promozione.

Nel corso dell’estrazione delle palline avvenuta negli uffici della Lnd Lazio, non è andata bene al Civitavecchia, che giocherà l’andata in casa contro l’Ottavia al Tamagnini e in trasferta in casa del team di Porcelli.

Passando alla Promozione, invece, stessa sorte per il Ladispoli, che inizierà al Sale contro il Fiano, per giocarsi tutto in casa degli avversari, e per il Cerveteri, che debutterà al Galli contro il Villa Adriana e disputerà il ritorno in trasferta. Discorso diverso per il Tolfa, che farà l’andata in casa del Parioli e il ritorno allo Scoponi.

Gli incontri si giocheranno all’andata il primo ottobre e di ritorno il 15.