La vicenda del nuovo allenatore del Civitavecchia Calcio si sta trasformando in un Gran Premio di Formula 1. Le ultime indiscrezioni riguardanti la panchina nerazzurra danno in testa alla graduatoria Stefano Manelli. Al momento il suo è il nome più caldo e che è reduce dall’esperienza con la W3 Maccarese, con cui ha trascorso tanto tempo e che ha affrontato molte volte il Civitavecchia negli ultimi anni. Ma non possiamo certamente paragonare Manelli a Max Verstappen. Infatti il suo arrivo in città non è ancora certo, anche se, come detto, è il favorito almeno al momento. Mancano ancora tanti giri, però, alla conclusione della gara, per cui le varie trattative, simili alle strettissime curve del Gran Premio del Principato di Monaco, potrebbero ribaltare la situazione. Dietro Manelli ci sono gli inseguitori Raffaele Scudieri, Alessandro Boccolini e Daniele Fracassa; proprio quest’ultimo lo scorso fine settimana sembrava essere passato in testa.

Insomma, in questo periodo sembra vero tutto e il contrario di tutto, con la società che non rilascia dichiarazioni. Un po’ come quando in F1 non si sa quale mescola di gomme usare perché non si riesce a capire se ci sarà asfalto bagnato o asciutto.

Per sapere qualcosa bisognerà quindi attendere la nota stampa con la quale il Civitavecchia ufficializzerà il nuovo tecnico.

Il nome del nuovo allenatore è focale per capire come sarà strutturato il nuovo progetto tecnico. Una volta arrivata la fumata bianca, sarà la volta dei giocatori per capire chi potrà ancora far parte del gruppo e chi, invece, deciderà di prendere un’altra destinazione. Nei prossimi giorni ci dovrebbero essere i primi colloqui tra società e i calciatori. Naturalmente il nome che più stuzzica l’interesse della piazza è quello di Manuel Vittorini, che potrebbe dare disponibilità ad una sua permanenza dopo i 32 gol segnati nella stagione che è terminata ad inizio mese. Come noto, l’intenzione dell’attaccante è quella di non allontanarsi troppo dalla sua città, Canale Monterano, per motivi logistici e personali. Ma sono tanti i club che si sono presentati al suo cospetto per tesserarlo. Ad oggi l’intenzione di Vittorini dovrebbe essere quella di giocare al Civitavecchia. Un club che lo metterebbe sicuramente al centro del progetto, garantendogli la possibilità di segnare molto e di avere la possibilità di puntare per grossi obiettivi, tutto questo non lontano da casa. Oltre alla vicenda Vittorini e degli altri protagonisti del terzo posto della stagione scorsa, sarà interessante capire se un eventuale arrivo di Manelli, magari, potrebbe convincere alcuni giocatori della W3 Maccarese a seguirlo nell’avventura al Tamagnini, visto che la gestione del club bianconero, nell’era Manelli, ha sempre puntato sull’ossatura del gruppo, andato avanti anno dopo anno con una formazione consolidata, corredata da qualche puntellamento.

©RIPRODUZIONE RISERVATA