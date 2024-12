Nemmeno il tempo di commentare le indiscrezioni di mercato delle ultime ore, ed ecco che giungono numerose notizie che riguardano tantissimi giocatori del Civitavecchia Calcio.

La società del presidente Patrizio Presutti ha annunciato che faranno parte del gruppo, anche nella prossima stagione, il portiere Andrea Romagnoli, i difensori Thomas Funari, Paolo Cerroni, Giordano Fatarella, il centrocampista Lorenzo Gagliardi e il trequartista Edoardo Luciani.

Ad essere sinceri si aveva aria della loro riconferma già da qualche settimana. Spiccano soprattutto i nomi dei due “non civitavecchiesi” Gagliardi e Luciani, che si sono legati, ormai, in maniera indissolubile con la società nerazzurra, nella quale si trovano ormai come a casa e con la quale hanno raggiunto risultati di grande spessore, vedi soprattutto la Coppa Italia regionale vinta nella finale del Tre Fontane contro la Tivoli.

In panchina c’era Massimo Castagnari, per il quale si attende solo l’annuncio come nuovo tecnico della squadra nerazzurra, in quello che, parlando in gergo giurisdizionale, si può chiamare come Castagnari ter, visto che allenerà il Civitavecchia per la terza volta.

Al Tre Fontane in quella storica partita contro la Tivoli, segnò il gol decisivo per la vittoria, su calcio di rigore a due minuti dallo scadere dei 90 minuti, Cristiano Proietti, che è un nuovo giocatore del Pomezia.

Questa notizia magari non sarà da prima pagina, ma è semplicemente per dire che tre giocatori del Civitavecchia hanno lasciato il club proprio per passare alla corte del patron Alessio Bizzaglia, che li ha annunciati nella serata di giovedì. Il difensore di fascia Jacopo Contini, il centrocampista Federico Sevieri e il centrale adattabile a terzino Fabio Pompei, giocheranno in rossoblu nella prossima stagione.

Si tratta di tre titolari del Civitavecchia dell’ultimo anno, che non faranno più parte del gruppo, dopo aver giocato una mole di partite al Tamagnini, con Pompei che era giunto in città durante il mercato di dicembre e si erano fatto subito ben notare dal pubblico civitavecchiese.

Quindi diventano sei i giocatori che hanno lasciato il club, visto che Ruggiero, Serpieri e Samuele Cerroni lo avevano già fatto nelle scorse settimane.

Qualcuno potrebbe pensare a un campanello d’allarme, ma è semplicemente una situazione normale, visto che il Civitavecchia ha deciso di avere un atteggiamento diverso per la prossima stagione, non cercando per forza di vincere il campionato, ma di impegnarsi per mantenere la categoria, rimanendo lontano dalle zone paludose della classifica. E quindi ci può stare che avvengano diversi cambi in rosa.

Ora starà al direttore sportivo Marco Angelocore andare a riempire gli spazi che sono stati lasciati vuoti, vedremo se qualche annuncio arriverà già in questi giorni, oppure se si dovrà attendere la canonica data del 1° luglio, quando tutti i giocatori si svincolano.

Di sicuro c’è da dire che la notizia dei tre giocatori che lasciano il Civitavecchia per passare al Pomezia, può rappresentare un ulteriore indizio per vedere anche Manuel Vittorini viaggiare in direzione della Pontina nella prossima stagione.

La possibilità di far parte di un instant team può essere sicuramente allettante, basti vedere che a centrocampo, già ora a mercato aperto, ci saranno Sevieri, Proietti e Lo Pinto.

Roba che in pochissimi si potranno permettere. I prossimi giorni saranno fondamentali per capire quale decisione prenderà Vittorini. Intanto, tornando al Civitavecchia, la società ha anche annunciato che presto arriveranno altre notizie per le riconferme della passata stagione e per i nuovi arrivi.

In queste ore la dirigenza si era concentrata anche sulle riconferme per la squadra Elite e per le altre formazioni giovanili, che sono quelle di Simone Verde, Simone Vannacci, Mattia Zeno, Daniel Hika, Leonardo Converso, Enrico Nocchi, Vincenzo Romagnuolo, Nicolò Ferretti, Andrea Lubrano, Gianmarco Pane.

