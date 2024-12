La Lnd Lazio ha finalmente reso noti gironi e calendari del prossimo campionato di Eccellenza. Civitavecchia e Ladispoli saranno ancora nel girone A e c’è stata qualche sorpresa nell’elenco delle avversarie per la nuova annata. Sicuramente spiccano le presenze di Pomezia e Tivoli, squadre che vengono date tra le candidate per stare nel lotto di chi si giocherà i primi due posti, quelli utili per salire in serie D. Ovviamente non saranno le uniche formazioni insidiose, ma quelle nominate erano nel limbo di chi non sapeva, almeno inizialmente, chi sarebbe stato nel girone A e chi nel B. Nel raggruppamento sono state inserite anche Aranova, Aurelio, Boreale, Certosa, Colleferro, Fiumicino, Luiss, Ottavia, Pomezia, Rieti, Romulea, Sorianese, Tivoli, Valmontone, Viterbo, W3 Maccarese. Tra le altre novità ci sono sicuramente quella del Colleferro, che per la prima volta, almeno negli ultimi anni, farà parte del girone A, e il ritorno del Certosa, che negli ultimi anni aveva fatto parte del B. Ma il gruppone di chi punta in alto è veramente numeroso. Non ci saranno più realtà come Montespaccato, Luiss e Campus Eur, dirottate nel girone B, mentre continua l’alternanza per le due pometine, con l’Unipomezia che quest’anno viaggerà verso sud.

«Sarà un campionato molto difficile - afferma il direttore sportivo Marco Angelocore - ogni domenica ci saranno degli scontri diretti per il vertice. Vedo tantissime squadre quotate, in particolar modo Rieti, W3 Maccarese, Pomezia, Tivoli. Non vedo praticamente nessuna compagine debole. Anche quelle che lotteranno per non retrocedere avranno dei roster di tutto rispetto. Dobbiamo farci trovare pronti sin da subito, ci attende uno scontro difficile all’esordio, visto che l’8 settembre giocheremo in casa al Vittorio Tamagnini contro l’Ottavia. È una squadra romana che conosciamo e che è neopromossa in Eccellenza ed a cui dovremo prestare molta attenzione. Poi per la prima trasferta ci sarà un cliente di quelli durissimi, come la Fc Rieti, anch’essa neopromossa dalla Promozione, ma che ha fatto man bassa sul mercato, con la chiara intenzione di riportare la realtà reatina in serie D. Basti pensare che in rosa hanno elementi di grosso spessore e che conoscono bene categorie superiori, a cui si è aggiunto, negli ultimi giorni, anche Fiorentini».

Anche mister Massimo Castagnari conferma che il girone che è stato diramato per il Civitavecchia Calcio sarà molto dura e imporsi non sarà certamente una missione banale da raggiungere.

«Sapevamo che sarebbe stato un girone molto complicato - spiega mister Massimo Castagnari - solitamente si indicano 3-4 candidate per i primi posti, ma onestamente quest’anno ne vedo molte di più. Innanzitutto il Valmontone, che per gli investimenti fatti in estate, indico come favorita, ma dietro non possiamo tralasciare W3 Maccarese, Tivoli, Pomezia, il Certosa che negli ultimi anni è sempre stato a contatto per i vertici della classifica, la Boreale che è scesa, l’Aranova che ha rafforzato molto il suo gruppo, la questione del Viterbo, che se dovesse tornare ad avere in tempi celebri a disposizione lo stadio Rocchi, sarebbe un’altra autorevole candidata ai vertici. Ed in mezzo a questo gruppo di squadre ci metto anche il Civitavecchia, nonostante non sarà per nulla semplice stare lassù, così come non sarà affatto facile conquistare la salvezza. Non vedo squadre che si staccano, tutte sono formazioni di importante livello, non credo che prima di marzo si potranno fare discorsi relativi a giochi fatti, in quanto c’è molto equilibrio. Il Civitavecchia dovrà dimostrare di poter fare un passo importante, fare la crescita che gli serve per rimanere a contatto per le parti alte della classifica e portare avanti il suo sogno di giocarsi il tutto per tutto fino alle ultime giornate e non dover spegnere le proprie ambizioni già a febbraio-marzo. L’eliminazione della regola degli under ha cambiato le carte in tavola, il livello generale dell’Eccellenza si è alzato e quindi è aumentata molto anche la competitività, con questo fattore che emergerà sin dalle prime giornate».

Intanto il Civitavecchia annuncia ufficialmente che il nuovo capitano sarà Thomas Funari, che ha già indossato la fascia nelle amichevoli precampionato. Ci sarà ancora da aspettare, invece, per quanto riguarda l’attaccante francese che dovrebbe entrare a far parte della rosa. Nei prossimi giorni dovrebbe essere presa una decisione, con il club che starebbe già valutando un “piano B” nel caso la trattativa non vada a compimento. L’ultima amichevole, prima dell’esordio dell’8 settembre contro l’Ottavia, sarà disputata sabato alle 17 al Tamagnini, con la prima gara in casa del precampionato, contro il Grifone, che sarà nel girone B di Promozione.

