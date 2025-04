Le festività pasquali sono ancora nei nostri ricordi, ma è il momento di ricominciare per l’ultimo quartetto di partite della regular season di Eccellenza per il Civitavecchia. Si riparte con un turno infrasettimanale, che vedrà i nerazzurri di scena, questo pomeriggio alle 16.30, contro il Pomezia. Una gara per nulla semplice, contro un’avversaria da tutti indicata tra le favorite per la vittoria del campionato al cancelletto di partenza e che ha avuto una montagna di difficoltà, che ha relegato i rossoblu addirittura a squadra in lotta per evitare di dover disputare i playout. Quello che poteva essere indicato come uno scontro al vertice per i posti che contano, è diventato una sfida all’ultimo appello per raggiungere i rispettivi obiettivi. E quello del Civitavecchia lo conosciamo pienamente, in quanto Funari e compagni hanno voglia e forza per poter centrare il secondo posto, che significherebbe accesso ai playoff nazionali. Per riuscire nell’intento, c’è da scalzare la W3 Maccarese, che non molla e mantiene cinque punti di vantaggio nei confronti dei nerazzurri, quando di punti in palio ce ne sono rimasti solo 12 e sei di questi verranno assegnati questa settimana, che, di fatto, sarà quasi del tutto determinante per capire se l’attesa sfida dell’11 maggio al Tamagnini per lo scontro diretto sarà un duello rusticano, oppure uno scontro che dirà poco sull’economia di questa stagione. Come già detto, il Civitavecchia giocherà sul campo del Pomezia, ma senza il supporto del pubblico, visto che da tempo i padroni di casa sono costretti a disputare le gare interne con assenza di pubblico. Non è escluso che qualcuno, Roberto Giacomini su tutti, si sistemerà dall’esterno dell’impianto per non far mancare la vicinanza ai giocatori presenti sul terreno di gioco. La W3 Maccarese, invece, giocherà sul campo amico, con fischio d’inizio alle 18, contro la Boreale, squadra sicuramente di valore, ma che ha già raggiunto virtualmente la salvezza. I 10 giorni di stop dopo il fondamentale successo nei confronti della capolista Valmontone, non sono bastati per svuotare l’infermeria. Mister Massimo Castagnari dovrà rinunciare agli infortunati Cruz, Laurenti e Serpente. A loro va aggiunta anche la defezione di Cataldi, che ha già chiuso anzitempo la sua stagione. Fuori anche Fatarella, che deve scontare una giornata di squalifica dopo la quinta ammonizione rimediata nell’ultimo impegno.

«Sarà una partita fondamentale – commenta il presidente del Civitavecchia, Patrizio Presutti – ma è da qualche gara che ogni volta ci troviamo di fronte ad una tappa decisiva. Ci attende uno scontro sicuramente complicato, contro una squadra che sta vivendo un’annata difficile. Ma basta leggere i nomi dei giocatori che ne fanno parte per capire che parliamo di una formazione forte ed attrezzata. Noi faremo il massimo, come abbiamo fatto finora, per cercare di raggiungere l’obiettivo». Ma questa sosta ha fatto bene al Civitavecchia per recuperare le energie e migliorare lo stato del gruppo, falcidiato dalle numerose assenze? «La sosta ci ha fatto bene – riprende Presutti – è un paio di mesi che siamo costretti a giocare senza quattro, cinque, anche sei elementi. Sicuramente aver recuperato qualcuno, ci può essere d’aiuto per il finale. Voler conquistare i playoff rappresenta una sfida importante. Abbiamo quattro partire per cullare un sogno. Credo che a prescindere da come si concluderà questo campionato, il Civitavecchia ha disputato una stagione importante. Per l’ennesima stagione si è confermata tra le protagoniste di questo campionato complicato. Probabilmente è stato il più complicato degli ultimi 20 anni. Ma siamo tranquilli e sereni, il percorso che abbiamo intrapreso è stato lineare. Non abbiamo né rimorsi, né rimpianti. Lotteremo fino alla fine per raggiungere il massimo possibile». Pomezia-Civitavecchia sarà arbitrata da Riccardo Delfino della sezione di Roma 1. I suoi assistenti saranno entrambi di Tivoli: Davide Fadale e Andrei Baciu.

