Prosegue la campagna di rafforzamento del Civitavecchia Calcio in vista del nuovo campionato di Eccellenza. Il direttore sportivo Marco Angelocore ha chiuso l’accordo per l’arrivo al Tamagnini del difensore classe 2003 Francesco Zambruno. Si tratta di un giocatore che ha come caratteristica principale quella della velocità, essendo un elemento schierabile come terzino destro ed adattabile anche più avanti. Inoltre è dotato anche di un ottimo colpo di testa. Tutto lascia convincere per l’ipotesi che Zambruno sia il sostituto di Avellini, le cui possibilità di rimanere in nerazzurro sembrano vicine allo zero. Il nuovo arrivato dovrà lottare con Fatarella per avere una maglia sul settore di destra.

Tornando al nuovo volto della squadra diretta da Massimo Castagnari, stiamo parlando di un ragazzo che è cresciuto nel vivaio della Polisportiva Carso, per poi passare ai settori giovanili di società professionistiche come Parma e Piacenza. In quel periodo ha ricevuto anche la convocazione dalla Nazionale Under 16. Vanta 21 presenze nel campionato di serie D, tutte collezionato con il Borgo San Donnino, in provincia di Parma, nel 2021-22, passando poi al Levico Terme. Recentemente è tornato nel Lazio, dove ha fatto parte del grande Terracina che vinse campionato e Coppa. Nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Pomezia.

