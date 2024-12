Dopo 7 giorni il Civitavecchia Calcio torna alla sconfitta nel campionato di Eccellenza. Al “W3 Stadium” i nerazzurri perdono per 2-1 contro la W3 Maccarese, ottenendo la quarta sconfitta in sole 12 partite, quindi cedendo una volta su tre. È stata una partita nella quale gli episodi non hanno consentito al Civitavecchia di vincere contro una di quelle squadre che gli sono davanti in classifica. I bianconeri passano per due volte nel giro di pochi minuti: Catese al 32° firma il vantaggio e due minuti dopo fallo da rigore del portiere Midio e dal dischietto Damiani è implacabile per il raddoppio. Nella ripresa la squadra di Scudieri prova ad alzare la testa e ci riesce con Samuele Cerroni dopo pochi minuti dalla partenza del secondo tempo, con l’attaccante che approfitta della bella giocata personale di Vittorini, che aveva provato a gettare nel panico la retroguardia avversaria. Nel finale arrembaggio del Civitavecchia, che non riesce a creare la palla gol del pareggio. Si tratta di una sconfitta che nuovamente scivolare i nerazzurri, che sono a -7 dal secondo posto e con soli due punti di vantaggio sulla zona playout.

Questo ulteriore passo falso fa immediatamente gettare gli occhi sul calendario, con sguardo diretto al 1° dicembre, giorno in cui si riapriranno le liste per il mercato invernale. Cosa farà il Civitavecchia? Si getterà anima e corpo per ricostruire una squadra che, al di là delle sfortune e delle cose che non sono andate nella maniera migliore non sembra avere capacità per stare al passo delle migliori? Oppure verranno riposti nel cassetto i sogni di gloria, per puntare ad un campionato tranquillo e il pensiero di riprovarci la prossima stagione? Questo starà alla società, che già da settimane si sta facendo delle domande su come approcciare alla riapertura delle liste, che durerà fino al 17 dicembre.

«Abbiamo avuto il controllo della partita - commenta il tecnico del Civitavecchia Raffaele Scudieri - e creato occasioni per mezz’ora con Petruccetti sempre in movimento. La squadra ha un problema e dobbiamo risolverlo alla svelta perché ci stiamo compromettendo la stagione. Sul primo gol c'è fallo di Damiani su Paolo Cerroni, ma abbiamo anche peccato di inesperienza in quella situazione. Nonostante ciò la squadra ha saputo reagire benissimo, perciò non meritavamo la sconfitta. Adesso bisogna rimboccarsi le maniche, anche se le prestazioni non mancano mai».

