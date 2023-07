Il Civitavecchia sembra aver sciolto il dubbio per la porta. Dopo l’addio a Giovanni Sarracino, che giocherà in serie D con la maglia dell’Avezzano, la situazione per il nuovo portiere sta per risolversi. La società nerazzurra ha chiuso l’accordo con Simone Minucci, anche lui under e anche lui classe 2004. È un giocatore che spicca per la sua altezza, visto che arriva a quota 194 centimetri, cosa sempre più ricorrente per i portieri moderni.

Per l’ufficialità mancherebbe solamente la firma, che dovrebbe arrivare a breve, anche se, come abbiamo ormai capito, per i tempi certi nulla è ancora sicuro, così come sta accadendo per gli altri giocatori che il club sembra essere in procinto di annunciare.

Tornando a Minucci, il nuovo probabilissimo arrivo arriva dall’esperienza con la Primavera della Viterbese. ha scelto il sostituto di Giovanni Sarracino. La società nerazzurra ha chiuso l'accordo per un giovane portiere, anche lui classe 2004. Si tratta di Simone Minucci, giocatore alto 1.94 che proviene dalla Viterbese primavera, dove è stato il secondo portiere nell’ultima stagione nel campionato B. Nel finale di stagione è sceso in campo per due volte, nelle partite contro Salernitana, chiusa con vittoria e clean sheet, e Crotone. Per lui anche delle importanti esperienze all'Ascoli, dove ha militato nel campionato U18 Nazionale, e al Monopoli. Minucci vuole sfruttare questa occasione al Civitavecchia per dimostrare il suo potenziale e far vedere di che pasta è fatto.

Le ultime esperienze di Sarracino e Bersaglia hanno proiettato i nerazzurri a società dove i giovani possono giocare, imporsi e magari utilizzare l’Eccellenza come trampolino di lancio per raggiungere obiettivi ancora più importanti. Minucci dovrebbe dividere i pali con Gianmarco De Clementi, un altro dei giocatori di cui si attende l’annuncio da parte del club del presidente Patrizio Presutti.

Unico aspetto da analizzare meglio per valutare questi eventuali colpi è il fatto che il Civitavecchia è in procinto di assicurarsi due portieri che, nelle loro esperienze recenti, hanno avuto un ruolo da secondo.

Dubbi che, ovviamente, potrebbero essere spazzati via solo dopo qualche uscita dei nuovi arrivati. Ma questo sarà tema per il prossimo futuro. Per il presente, c’è da dire che il Civitavecchia si sta lanciando su vari nomi del panorama regionale. Tra questi, quelli più caldi sono il difensore classe 2005, Mattia Bellomo, che, nell’ultima stagione, ha fatto parte della nuova realtà Roma City e che andrebbe ad occupare una posizione molto importante, quella dell’under dall’età più bassa.

Si continua a fare il nome anche di un altro difensore, ovvero Fabio Fusaroli, elemento molto conosciuto dagli appassionati di calcio regionale, perché da titolare ha conquistato la promozione diretta in serie D nell’ultima annata con l’Anzio, distinguendosi molto per la tranquillità data al gruppo neroniano.

