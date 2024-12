Anche se non dovesse essere la domenica più solare della stagione, comunque andrà, al termine della giornata di domani il Civitavecchia sarà ancora in testa alla classifica del girone A. Con queste bellissime postille, la squadra nerazzurra affronterà la gara per l’Eccellenza, che la vedrà alle 11 andare a fare visita al campo dell’Aurelio. Si tratta del terzo scontro stagionale tra le due formazioni, che si sono fronteggiate già in Coppa Italia e le cose sono andate davvero bene per Funari e compagni, che si sono imposti sia all’andata che al ritorno. Negli ultimi 12 mesi il Civitavecchia ha espugnato per due volte il campo dei biancoblubordeaux, anche se lo ha fatto solo in Coppa Italia, mentre in campionato era giunto un pareggio lo scorso febbraio, che blocco la rincorsa della squadra diretta al tempo da Raffaele Scudieri. Tutti a disposizione di mister Massimo Castagnari, compreso Bianchi, che era uscito per un infortunio alla caviglia mercoledì scorso. Ma il momento è top per i nerazzurri, che in settimana hanno completato l’opera in Coppa Italia, sconfiggendo ancora il Viterbo e mettendosi in tasca il biglietto per i quarti di finale. In tribuna, ad osservare il match, c’era un nuovo arrivato in casa Civitavecchia. A dire il vero, si tratta di un volto particolarmente conosciuto, visto che stiamo parlando del centrocampista Lorenzo Gagliardi, che ha già trascorso diversi anni al Tamagnini, che aveva dovuto lasciare la scorsa estate, in quanto per motivi di studio aveva deciso di rimanere a Roma e di accasarsi al Parioli, che era diretto dal tecnico civitavecchiese Nicola Salipante. Ma per il club gestito da Lenzini le cose non stanno volgendo al meglio, per cui Gagliardi ha deciso di tornare a vestire la maglia del Civitavecchia. Va ricordato che le regole permettono questo tipo di passaggi, anche se siamo nel mese di novembre ed il mercato vero e proprio ricomincerà solo nel mese di dicembre. È una scelta che stanno facendo tante società in Eccellenza, per poter ritoccare al meglio la propria rosa e liberare nel giro di poco tempo eventuali scontenti.

«Sicuramente c’è una partita che ci può lanciare - dichiara Lorenzo Gagliardi - ma, come del resto, tutte le sfide che giocheremo da qui in poi. Sono tutte gare importanti quelle che stiamo vivendo in questo periodo. Abbiamo vinto più volte sul campo dell’Aurelio, ma rimane sempre un terreno di gioco ostico. Ritengo loro una squadra molto organizzata. Sarà una partita molto difficile. Quando sei primo tutti vogliono batterti, quindi non resta che farci trovare pronti».

Come detto, Lorenzo Gagliardi era presente in tribuna mercoledì scorso per seguire i suoi compagni in campo contro il Viterbo. Che impressione ha avuto l’ex centrocampista del Parioli, che durante la sua esperienza romana è stato collocato anche nel ruolo di difensore centrale?

«Mi ha impressionato la tenuta fisica della nostra squadra - riprende il “nuovo” arrivato - spero di giungere presto allo stesso livello fisico dei miei compagni. Spero di esserci vicino, anche se questo ancora non lo e nei prossimi giorni avrò maggiore contezza sulla situazione. Ho visto anche una bella compattezza della squadra, che ha dimostrato lo spirito di unione. Rispetto agli altri anni, per quello che ho notato, siamo un po’ più squadra. Forse abbiamo trovato quella formula che mancava in passato».

Gagliardi spiega anche cosa è accaduto nell’ultimo periodo e come mai è stato costretto a lasciare quella squadra con cui ha raggiunto la vittoria di quella splendida Coppa Italia in finale contro la Tivoli.

«Mi è mancato tutto - conclude Lorenzo Gagliardi - purtroppo è stata una cosa non voluta andare via. Sono stato bene in questi tre anni e so di stare bene quando faccio parte del Civitavecchia. Parlo dell’organizzazione, dei miei compagni e di tutto quello che si vive. Ci tengo a ringraziare il presidente Patrizio Presutti e il direttore sportivo Marco Angelocore per l’attenzione mostrata nei miei confronti e la cura che hanno messo in questa trattativa. Ringrazio anche il Parioli, che ha reso possibile tutto questo, concedendomi la possibilità di completare tutto prima dell’apertura del mercato».

Per Aurelio-Civitavecchia l’Aia ha designato un arbitro proveniente da fuori regione: Alexandru Dumitrascu di Finale Emilia. I suoi assistenti saranno Giuseppe Falasconi di Aprilia e Valerio Angiolosanto di Ostia Lido.

