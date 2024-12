Vanno avanti le trattative per gli ultimi innesti da inserire nel Civitavecchia Calcio, che lunedì prossimo comincerà ufficialmente la preparazione atletica per la stagione 2024-25. Il direttore sportivo Marco Angelocore sta mantenendo stretti i contatti per gli arrivi nel gruppo di mister Massimo Castagnari del centrocampista Valerio Ardel e dell’attaccante Lorenzo Di Biagio.

Per le prossime ore sono attesi altri incontri, nei quali si farà il quadro della situazione e la possibilità che si possa raggiungere un accordo. Intanto, però, il Civitavecchia continua a muoversi e c’è un altro nome che rimbalza sui taccuini dei dirigenti nerazzurri. Stiamo parlando di Samuel Castro Morales, trequartista classe 2004 con il vizio del gol. Angelocore conosce bene anche questo ragazzo, avendolo avuto qualche anno fa all’Aprilia, dove ha dato spettacolo con l’U19, nella quale è stato anche capocannoniere di squadra sotto la guida di mister Stefano Volpe. Morales può giocare anche come esterno e mette in costante difficoltà le difese avversarie con i suoi dribbling e la sua velocità. Si tratta di un elemento che può dare connotati diversi al Civitavecchia, che, forse a parte Vittorini, non ha un altro elemento del genere nella propria rosa, in quanto Edoardo Luciani, pur essendo un validissimo giocatore, che ha pienamente meritato la riconferma anche per la prossima stagione, è un elemento che ha caratteristiche diverse. Morales predilige partire dalla fascia sinistra per accentrarsi e far spuntare il suo destro, ma si può facilmente capire che è un elemento un po’ anarchico dal punto di vista squisitamente tattico. Morales sa attaccare bene la profondità e sa farsi trovare pronto anche dal punto di vista fisico, che si potrebbe pensare essere il suo punto debole. Per qualche tempo è stato anche nel giro della prima squadra dell’Aprilia, ma qualche problema fisico non gli ha consentito di stare ai vertici del club biancoazzurro per tutta la stagione. Intanto venerdì pomeriggio ci sarà il primo incontro ufficiale in casa Civitavecchia, con la consegna dei kit per la nuova stagione e l'appuntamento a lunedì, giorno nel quale è previsto il primo allenamento sotto la guida di Massimo Castagnari.

