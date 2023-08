Ora è ufficiale, il Civitavecchia Calcio ha un nuovo centrocampista. Si tratta del senegalese classe 1997 Ndiaga Ngom.

Come preannunciato nei giorni scorsi, alla fine la trattativa tra il ragazzo e il direttore sportivo Daniel D’Aponte è andata in porto.

Il nuovo arrivato si è già allenato con i suoi compagni di squadra ed ha potuto conoscere mister Stefano Manelli.

Ngom si è anche presentato in sala stampa per le sue prime parole da giocatore del Civitavecchia Calcio.

«Già sapevo chi era Stefano Manelli – afferma Ngom – in quanto ci ho giocato contro l’anno scorso, quando lui allenava la W3 Maccarese».

Questo perché Ndiaga Ngom conosce bene il girone A, avendo militato, per tutta la scorsa stagione, alla Favl Cimini, rimanendo nonostante i diversi movimenti che ci furono all’interno dello staff tecnico.

«La squadra mi ha accolto bene ma il mio pensiero è già rivolto a dare il massimo – spiega Ngom – sono un centrocampista di rottura, mi piace rubare i palloni agli avversari e renderli disponibili per i miei compagni di squadra. Il mio obiettivo è di vincere il campionato, così come lo è per tutto quanto il Civitavecchia. Ho già legato con qualcuno dei miei nuovi compagni, in particolar modo con capitan Ruggiero ed ho già capito che tipo è. Tra l’altro mi è già stato dato un soprannome, che è Ginetto, vista la difficoltà nel pronunciare il mio nome di battesimo. Conosco bene questa squadra, l’ho affrontata da avversario l’anno scorso per ben quattro volte, visto che ci siamo sfidati anche in Coppa Italia. So che qui c’è una tifoseria bella calda, da quando gioco nel Lazio non mi era mai capitata una situazione del genere. Da diversi anni sono in Italia ed ho giocato quasi sempre in Puglia, dove c’è un bel livello tecnico, ma anche nel Lazio ho avuto modo di vedere delle squadre davvero interessanti».

