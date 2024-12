In attesa di capire se il Civitavecchia riuscirà a portare a casa il gran colpo brasiliano, ovvero l’attaccante Wilson Cruz, si può cominciare a trarre un primo bilancio del mercato estivo e cercare di vedere quale undici base potrebbe schierare mister Massimo Castagnari. Siamo a due settimane dalla partenza della preparazione atletica, che prenderà il via il prossimo 29 luglio al Tamagnini, e gli occhi del direttore sportivo Marco Angelocore sono fissati sulla trattativa con Cruz e sull’arrivo in squadra di alcuni giovani per completare un roster che sembra quasi fatto. Ricordiamo anche che devono ancora essere ufficializzati alcuni giocatori, ma si tratta semplicemente di questioni burocratiche che, a meno di sgradite sorprese, verranno risolte nel giro di qualche giorno. Come detto, si può cominciare a capire che tipo di squadra vedranno i tifosi nella prossima annata. Innanzitutto si può cominciare a vedere che lo schema da utilizzare non è detto che sia il 4-3-3, solitamente messo in atto da Massimo Castagnari nelle sue varie esperienze, anche al Civitavecchia e alla Compagnia Portuale, ed anche al Viterbo nell’ultima annata. Per quanto riguarda il ruolo di portiere, la sensazione è che si partirà con Andrea Romagnoli come titolare. Come secondo c’è Leonardo Calisse, con la variabile Francesco Midio che potrebbe essere un elemento che potrebbe tornare in gioco se dovesse dare sensazioni importanti nel settore giovanile. Come detto, proviamo a vedere cosa potrebbe succedere con una possibile rivoluzione e mettiamo in campo una difesa a tre. Sul centrodestra il confermato Paolo Cerroni, in mezzo il nuovo arrivato, dal Viterbo, Esteban de Goicoechea, ed a sinistra un altro volto ancora non conosciuto dai tifosi nerazzurri, l’ex Pomezia Fabrizio Bianchi. A scalpitare, per un ruolo da titolare, ci sarà anche Giordano Fatarella. Passando ai due esterni che andranno ad aiutare il trio difensivo, possiamo inserire Damiano Giranelli a destra, che potrebbe alternarsi con Luca Avellini, mentre a sinistra facile collocare il pilastro Thomas Funari. A dare qualità e manovra in mezzo al campo torniamo ad inserire Cristiano Proietti, per il quale ci si attende che possa fare le veci di Federico Sevieri della scorsa annata. Accanto a lui un ragazzo che conosce davvero bene come Andrea Laurenti. Per concludere il reparto di centrocampo un giocatore in grado di scardinare le difese avversarie immettendosi tra le linee, come Edoardo Luciani, che potrebbe far comporre uno schieramento anche con il 3-4-1-2. Per quanto riguarda la mediana è pronto ad entrare Gabriele Canestrelli, che di esperienza in categorie importanti ne ha anche lui. In attacco come seconda punta il discorso è facile: Manuel Vittorini. Più arduo, invece, capire chi giocherà al suo fianco. In questo momento possiamo inserire come centravanti Alessio Giustini, anche se nasce come esterno d’attacco, ruolo nel quale può essere impiegato anche Cristian Vittorini, in attesa di capire cosa succederà con Wilson Cruz. È chiaro che se il direttore sportivo Marco Angelocore, dovesse riuscire a convincere il brasiliano, con cui ha ancora un rapporto splendido dopo la parentesi di Aprilia, andrebbe lui a sistemarsi nel ruolo di prima punta in grado di regalare emozioni ai tifosi. Va anche ricordato che quest’anno compilare le formazioni sarà decisamente più semplice rispetto agli scorsi anni, in quanto è stata eliminata la regola degli under e quindi non ci sono più calcoli particolari per schierare una formazione e non succede che qualcuno dei senior debba rimanere per forza fuori, soprattutto portieri ed esterni, per lasciare spazio obbligatoriamente a ragazzi più giovani, ma spesso inesperti e non adatti a certi contesti. La sensazione è che, per la prossima stagione, ci sarà un aumento della differenza di valori in campo tra chi punterà a vincere il campionato, il quale sarà motivato a costruire delle super squadre, e chi dovrà salvarsi, il quale potrebbe avere budget molto ridotti e con la possibilità di affidarsi alla famosa linea verde per giungere a dama. E bisogna anche ricordare che siamo solo a metà luglio, quindi ogni indicazione può essere sbugiardata o aggiornata nel giro di qualche giorno, a seconda delle notizie che arriveranno. Basti vedere quanto sta accadendo per l’allestimento degli organici del prossimo campionato di Eccellenza, tra cui è sicuro, chi vende titoli, chi li acquista e chi punterà ad andare in serie D e poi si troverà con un pugno di mosche in mano solo dopo qualche giornata di campionato. Il Civitavecchia non parte certamente con i favori del pronostico, ma starà alla finestra e punterà a creare sempre più entusiasmo attorno alla squadra. Tutto questo in attesa di capire se ci saranno novità per lo stadio Fattori. Con la nuova amministrazione Piendibene e il nuovo assessore Scilipoti, che è anche un fervente tifoso nerazzurro e spessissimo presente al Tamagnini per le partite casalinghe, potrebbe tornare in voga la possibilità di riaprire l’impianto inizialmente in forma provvisoria, così come prospettato dal Civitavecchia qualche tempo fa.

