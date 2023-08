Il derby comprensoriale va alla squadra che era stata data per favorita, anche se con un punteggio altisonante. Il test amichevole del Vittorio Tamagnini viene vinto dal Civitavecchia, che fa goleada contro il Tolfa, nella sfida che si è conclusa sul 6-0. Ma la gara non è stata particolarmente squilibrata come si può pensare dal punteggio, almeno per quanto riguarda il primo tempo, che si è concluso con il vantaggio di misura dei padroni di casa, avanti per 1-0. Come prevedibile, considerata la gara in programma nella giornata di domenica sul campo della Boreale, mister Stefano Manelli ha deciso di cambiare volto alla propria formazione, lasciando a riposo Vittorini, Samuele Cerroni, Ngom e Luchetti. In campo da titolare l’ultimo nuovo elemento del gruppo, l'attaccante Matteo Menghi, così come Costantini e Luciani. A sbloccare la contesa ci pensa Costantini, poi, nella ripresa, l’ex Roberto Macaluso, oggi mister del Tolfa, deve masticare il boccone amaro della goleada del Civitavecchia, che non manda in marcatura multipla nessuno, perché le reti vengono firmate da Vittorini, Luciani, Samuele Cerroni, Belloni e Bellomo. Questo risultato, almeno per ora, non deve particolarmente stupire. Infatti il Civitavecchia è più avanti nella preparazione e tra due settimane scenderà in campo per i tre punti, mentre il Tolfa, a soli 10 giorni dalla partenza degli allenamenti, era al primo vero confronto amichevole. Ne è venuta fuori una gara dove, soprattutto quando il Civitavecchia, attraverso i cambi, ha dimostrato di avere una rosa molto più profonda rispetto ai biancorossi, si è vista la differenza di valori, acuita dalla differenza di categoria e dal fatto che il Tolfa è ancora alla ricerca della sua nuova identità dopo il passaggio di consegne Fracassa-Macaluso e una rosa che si è mutata. E il Civitavecchia non si deve cullare sugli allori per i 13 gol realizzati tra Dlf e Tolfa. Sicuramente l’attacco ha dato delle risposte molto positive, ma davanti c’era un team di Promozione ed uno di Prima Categoria, con una forma fisica sicuramente di livello inferiore rispetto a quella del gruppo di Stefano Manelli. E per il Tolfa c’è da dire che appena arriveranno le partite che contano questo risultato molto amaro verrà immediatamente dimenticato. Ma a proposito di futuro, il Civitavecchia è atteso da un impegno molto probante, perché domenica si andrà a giocare sul campo della Boreale in un revival del campionato scorso, con la differenza che, intanto, i viola sono stati ripescati in serie D, categoria dove vuole approdare il più presto possibile anche il Civitavecchia.

