Tutto pronto per il primo vero test amichevole del Civitavecchia, che alle 19 al Tamagnini affronterà il Dopolavoro Ferroviario, società con cui è stata intrapresa una stretta collaborazione e che quindi rende questo derby, quello più veritiero nell’attuale geografia calcistica locale, uno scontro tra amici. Ma, prima di questo, c’è già stato un incontro test che ha dato più indicazioni di quello che si poteva prevedere, in quanto parliamo di una gara interna, tra Civitavecchia A e Civitavecchia B, disputato di domenica mattina.

A vincere la formazione A, che era in maglia bianca, che si è imposta per 2-0 e che ha visto anche un rigore parato da Gianmarco De Clementi a Samuele Cerroni. Ma quello che più interessa, sono i marcatori, visto che, oltre a Dario Luchetti, ha timbrato il gol anche Matteo Menghi. E qui il punto interrogativo è d’obbligo. Da dove spunta fuori? Menghi è un altro giocatore in prova e che presto potrebbe far parte del gruppo allenato da Stefano Manelli. Classe 2001, Menghi è un attaccante, quindi il ruolo per cui il Civitavecchia, ad oggi, risulta più scoperto, visto che servirebbe un elemento in grado di dare supporto, ma anche che, a meno di imprevedibili situazioni, non partirà con i favori del pronostico per un ruolo da titolare, viste le presenze di Manuel Vittorini, Samuele Cerroni e Luigi Ruggiero. Menghi è alto 181 centimetri, il suo piede preferito il destro e gioca soprattutto come centravanti. Nell’ultima stagione si è diviso tra Roma City e Vis Artena, militando nel campionato di serie D, collezionando 23 presenze, con una rete, contribuendo alla vittoria per 2-0 della Vis Artena sul campo dell’Angri lo scorso 2 aprile. Ma la sua stagione non è stata semplicissima, perché solo cinque volte è partito titolare e in 18 circostanze è subentrato dalla panchina. Questo significa che, curiosamente, non ha mai giocato una partita per intero. Può essere un paradosso, ma proprio per questo può essere un elemento che può fare al caso del Civitavecchia, che cerca un attaccante di scorta, che entri per cambiare la partita e che possa garantire freschezza ogni qual volta Manelli ne avrà bisogno. Se dobbiamo usare dei termini per definire Menghi, possiamo parlare di giocatore funzionale al progetto. L’accordo tra la società e il ragazzo non sembra affatto lontano. In totale il centravanti fa registrare 41 presenze in serie D, distribuite nei gironi E, F e G, con i dati completati dall’esperienza con il Rieti, che fanno arrivare a quattro le reti segnate, con due assist e 1800 minuti in campo. Menghi ha disputato anche otto partite in serie C, tutte con la Viterbese, nella stagione 2020-21, sempre entrando dalla panchina.

©RIPRODUZIONE RISERVATA