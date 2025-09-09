La stagione è appena cominciata, ma gli impegni cominciano subito a farsi cospicui per il Civitavecchia Calcio. Dopo aver tenuto a battesimo il campionato di Eccellenza con il troppo pesante 3-0 ai danni dell’Aurelio, ora la squadra allenata da Massimo Castagnari inizierà la sua marcia anche nella Coppa Italia regionale. Primo appuntamento lo scontro del Giorgio Castelli di Roma contro il Tor Sapienza neopromosso nella massima categoria regionale.

Si gioca alle 18, un orario che potrebbe far apparire felice questo spostamento in avanti per non incorrere nel potente sole che domenica scorsa ha dominato al Tamagnini, ma le previsioni parlano di una giornata pienamente bagnata, in quanto tutti i siti specializzati parlano di acquazzoni sul Lazio, che, forse potrebbero terminare prima del calcio d’inizio. Quindi una gara non semplice si prospetta, che potrebbe togliere qualche energia a Funari e compagni.

Proprio per questo motivo ci si attende qualche mossa diversa rispetto all’undici sceso in campo domenica scorsa, con il turnover che potrebbe consentire di preservare qualche giocatore in vista delle altre due trasferte previste per settembre, che vedranno il Civitavecchia andare a giocare sui campi di Atletico Salaria e soprattutto Rieti. Non saranno della gara gli squalificati Canestrelli, Pane e Gervasoni, a cui si aggiunge l’assenza dell’infortunato Pelle. Tutto questo senza dimenticare che il ritorno di questo turno di Coppa avverrà già mercoledì 17, trasformando questo periodo iniziale della stagione in un tour de force che si poteva notare in momenti più determinanti della stagione.

«Le partite di inizio stagione hanno sempre delle complicazioni – afferma mister Massimo Castagnari – e ci sono tante variabili. Domenica abbiamo sbagliato tanto in mezzo, cercando delle soluzioni non indovinate, dovevamo agire diversamente sotto il profilo tattico. Abbiamo rischiato di pagarla cara. In queste settimane abbiamo lavorato tanto, anche se ci sono stati dei problemi, con giocatori che sono stati fermi e quindi non sono ancora al meglio delle loro potenzialità. Dopo questo scontro avremo altre due trasferte, stavolta in campionato. A Tor Sapienza farò un po’ di turnover, darò del minutaggio e chi non sta giocando, abbiamo dei ragazzi che a livello fisico hanno bisogno di essere schierati. Sarà una trasferta che ci deve portare a scendere in campo con il giusto entusiasmo».

Il Civitavecchia, come detto, si è sbarazzato per 3-0 dell’Aurelio, dopo aver colpito due volte i legni con due nuovi assi dell’attacco provenienti da fuori città, come Sebastiani e De Costanzo, ed ha poi risolto la pratica con due difensori di casa, con la doppietta del prodotto del vivaio Fatarella e il sigillo di Gagliardini. Il Tor Sapienza, dal canto suo, ha provato a tenere banco al W3 Stadium, dove è stato sconfitto di misura per 2-1 dalla W3 Maccarese. La rete di Santilli è giunta in maniera troppo tardiva, per contrastare il doppio centro dei bianconeri. Tor Sapienza-Civitavecchia sarà arbitrata da Veniamin Strainu della sezione di Albano Laziale. Gli assistenti giungeranno da Ciampino per Andrea Collanicchia e da Roma 2 per Matteo Esposito.

@RIPRODUZIONE RISERVATA