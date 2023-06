Iniziano a fioccare le prime date per la nuova stagione 2023-24. La preparazione atletica del Civitavecchia prenderà il via il prossimo lunedì 31 luglio. Teatro degli allenamenti sarà il Vittorio Tamagnini, impianto che d’estate risente molto dall’afa e del caldo in generale, ma che comunque, consentirà a mister Stefano Manelli di iniziare a conoscere la sua rosa e di imbastire la prima parte della faticosissima preparazione atletica che, come tradizione, avrà una durata di sei settimane, prima della partenza del campionato che è stata fissata per domenica 3 settembre. La società non ha ancora stilato il calendario delle amichevoli che accompagneranno il gruppo nel mese di agosto e che inizieranno a creare dibattiti sui nuovi arrivi e sulla proposta tecnico-tattica di Manelli. Sicuramente il primo appuntamento vedrà la classica partitella in famiglia, quasi sicuramente a coronamento della prima settimana di allenamenti. Ma, prima di tutto questo, ci sarà un mese di luglio quasi del tutto concentrato sul mercato, con la società che ha manifestato la volontà di consegnare la rosa al completo a Stefano Manelli per la partenza della preparazione atletica.

