Una partita che non si può sbagliare. È quella che dovrà affrontare alle 11 il Civitavecchia Calcio, che sarà di scena sul campo della capolista Montespaccato. Il delicato incontro è fissato all’interno della 23° giornata, la sesta di ritorno, del girone A di Eccellenza. Dopo la brusca frenata di domenica scorsa contro l’Audace, la formazione allenata da Raffaele Scudieri entra in un momento fondamentale del suo percorso, visto che avrà una serie di partite contro le pretendenti al salto di categoria. Questa domenica si va a giocare al campo che porta il nome di don Pino Puglisi, nel prossimo weekend la sfida casalinga del Tamagnini contro la Rieti. Quindi la trasferta nel derby comprensoriale contro il Ladispoli, che non può essere una gara come le altre. Il mese sarà completato dall’incontro di Campo dell’Oro con la Campus Eur, certamente non un cliente facile da sconfiggere e che matura ancora qualche speranza di rientrare nel lotto delle contender. Questo perché la classifica davanti è molto carta e non c’è nessuno a tirare per la volata. Basti pensare che le prime quattro della classe sono separate solo da un punto. E appena dietro c’è il Civitavecchia, che, assieme al Viterbo di Massimo Castagnari, che ha guadagnato questa posizione dopo le sei vittorie consecutive, attendono solo che qualcuna delle avversarie che sono davanti cada per lasciare spazio. Per quanto riguarda la formazione non ci sono gli squalificati Giordano Fatarella e Samuele Cerroni, a cui si aggiunge quella che sarà una lunga assenza, quella dell’esterno sinistro Jacopo Contini, che, ricordiamo, starà fuori per due mesi per la frattura dello scafoide del braccio. Out anche un altro infortunato di lungo corso, ovvero Petrini, che sembra essere comunque sulla via del rientro tra qualche settimana. Per la formazione si dovrebbe andare verso una sostanziale conferma dell’undici visto con l’Audace, anche se sono attese alcune modifiche. Una su tutte quella di Manuel Vittorini, che con l’undici di Mazza era partito dalla panchina.

«Per la gara con il Montespaccato ci stiamo mettendo ancora più attenzione e concentrazione – spiega il difensore Riccardo Serpieri – sappiamo che giochiamo contro la prima della classe, stiamo cercando di studiare ogni minimo particolare».

In campo scenderanno due tra le migliori squadre per forma: negli ultimi due mesi azzurri e nerazzurri sono tra le compagini che hanno fatto più punti, ovvero 20, in compagnia del Viterbo. I savoia sono partiti con tanti ostacoli, poi, proprio con la gara d’andata contro il Civitavecchia, vinta incredibilmente per 4-1 al Tamagnini con tutti i gol realizzati nel primo tempo, hanno impennato il loro motore, fino a raggiungere il comando del girone A. Un discorso simile quello della formazione di Scudieri, che, però, ha cominciato a guadagnare terreno dopo una sconfitta clamorosa, quella contro il Valmontone. Dopo quell’incontro le cose sono talmente cambiate, che, analizzando l’intero percorso dell’allenatore di Fiumicino c’è una media di due punti a partita, sicuramente nelle corde per chi vuole vincere un campionato. «Da martedì – riprende Riccardo Serpieri – quando abbiamo ripreso gli allenamenti dopo la partita contro l’Audace – abbiamo subito fatto una seduta video, riguardando la gara, ragionando su ciò che potevamo fare meglio e quello che non è andato. In questi giorni abbiamo cercato di correggere gli errori, con il chiaro obiettivo di non commetterne più». Serpieri arriva da un periodo particolare, nel quale tra acciacchi e scelte tecniche, non è stato molto chiamato in causa per le gare, soprattutto nell’undici titolare. Con l’Audace e molto probabilmente anche col Montespaccato l’esperienza dell’ex capitano della Primavera della Lazio potrà essere molto d’aiuto. Come è stato per Serpieri doversi rimettere in pista dopo un periodo dove non era stato tra i protagonisti? «Cerco sempre di fare il mio – conclude Serpieri – per farmi trovare pronto. Quando arriva l’occasione cerco sempre di fare il meglio possibile. È sempre bello giocare… è stato bello tornare in campo domenica scorsa». Montespaccato-Civitavecchia avrà una terna tutta della sezione di Latina. Alessandro Capponi sarà l’arbitro ed avrà come assistenti Simone Caputo e Giovanni Iaia. Questo incontro, eccezionalmente, non sarà trasmesso in diretta sulla piattaforma My Soccer Player, a causa di alcune problematiche legate al campo degli azzurri.

