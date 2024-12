Finisce l'avventura nella Coppa Italia regionale per il Civitavecchia. La squadra allenata da Massimo Castagnari ha perso anche la gara di ritorno dei quarti di finale, con il ko per 2-1 contro il Montespaccato, che aveva già fatto sua la gara d'andata con il risultato di 2-0. Quasi tutti titolati per mister Castagnari, a parte il portiere, dove viene confermato il numero uno di Coppa Calisse, mentre Proietti parte dalla panchina e al suo posto gioca Canestrelli. Davanti, come noto, non ce la fa a recuperare Manuel Vittorini, con Cesaroni che dopo soli sette minuti è costretto a lasciare il campo ed al suo posto entra Cristian Vittorini. I nerazzurri cercano immediatamente di trovare la rete che accorcerebbe il distacco con Cesaroni che sul primo palo dopo un’ottima azione corale calcia ma De Angelis respinge in calcio d’angolo ma, al 16’ il Civitavecchia segna l’1-0 sempre dagli sviluppi di un corner con Laurenti che dal limite dell’area realizza un gol al volo che tocca la traversa ed entra in porta. Davvero splendido il gol del centrocampista ex Valmontone, che fa iniziare a sperare seriamente il pubblico del Tamagnini, accorso in buon numero nonostante l’impegno infrasettimanale, con i tifosi romani che non hanno voluto far mancare il seguito neanche loro. Nerazzurri che fanno la gara e sfiorano il 2-0 con Funari che lancia Cristian Vittorini in area che serve Cruz che calcia però sulle mani di De Angelis che devia la conclusione, col primo tempo che si conclude con grandi segnali di ottimismo a favore dei padroni di casa. Al rientro dagli spogliatoi il Montespaccato comincia con Damiani che di testa a pochi passi manda fuori e sempre di testa, Di Bari colpisce la traversa che salva i nerazzurri dal gol che chiuderebbe la doppia sfida. Lo stesso Di Bari al 66’ su un cross di Pallocca di testa questa volta non perdona e realizza l’1-1, passano quattro minuti e Fofi, entrato dalla panchina realizza la rete chiude definitivamente le ostilità sul cross rasoterra di Ovidio: 1-2 Montespaccato. Il confronto è praticamente finito, con il Civitavecchia che non è riuscito nemmeno a provare il massimo sforzo, bloccato anche da una condizione fisica non al meglio delle proprie potenzialità, con le tante energie spese per mantenere la vetta nel girone A. Sul finale di gara gli ospiti cercano dì allungare il distacco a Calisse ci salva in più occasioni negandogli un risultato maggiore: il Montespaccato espugna il Tamagnini e vince la gara di ritorno 1-2 ed elimina i nerazzurri dalla Coppa Italia. Quindi, d’ora in poi, ci sarà solo il campionato per Funari e compagni, che non devono abbassare la testa, perché il calendario è impetuoso: domenica ci sarà la trasferta sul campo del Valmontone, data dagli addetti ai lavori come la squadra favorita per la vittoria del campionato, che ha appena esonerato mister Pace e collocato in panchina un volto importante del calcio nazionale come Guglielmo Stendardo.

Formazione (4-3-3): Calisse, Fatarella, Pica, Bianchi (76’ Giranelli), Funari (69’ Cerroni), Laurenti (67’ Luciani), Canestrelli, Gagliardi, Cesaroni (7’ Vittorini C.), Cruz (84’ Giustini), Avellini. A disposizione: Romagnoli, Proietti, Ardel, Rossetti. Allenatore: Castagnari.

