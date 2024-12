Tempo di ufficializzazioni e di presentazioni per il Civitavecchia Calcio, in vista della prossima stagione di Eccellenza, con il campionato che dovrebbe partire per il 1° settembre, o al massimo per l’8. Nel corso di una conferenza stampa che si è svolta alla sala della Compagnia Portuale, la società nerazzurra ha presentato il nuovo allenatore, che è Massimo Castagnari, e il nuovo socio del club, Massimo Mecozzi, che avrà il ruolo di co-presidente e collaborerà direttamente con il numero uno della dirigenza nerazzurra, Patrizio Presutti. Non si tratta di una notizia particolarmente sorprendente, in quanto già da diverse settimane le indiscrezioni avevano ricevuto numerose conferme e si attendeva solo di poter ufficializzare il tutto davanti alla città. «Sono nato e cresciuto a Civitavecchia - afferma Massimo Mecozzi, imprenditore nel settore portuale e fratello del politico Mirko, che la scorsa settimana è stato eletto “Mister Preferenze” alle elezioni amministrative di Civitavecchia, avendo raccolto oltre 1200 voti - ed ho sempre operato sul territorio. Da anni avevo il pallino di voler entrare nel mondo del calcio e tentare un’avventura. Seguirò tutto il settore giovanile, dalla scuola calcio fino all’agonistica. Puntiamo a sfidare tutte le migliori squadre di Roma. Abbiamo deciso di favorire il percorso dei ragazzi all’interno della società, non facendo pagare iscrizioni e rette a tutti i ragazzi che appartengono al settore agonismo. Chiediamo serietà e di rispettare ed amare la maglia del Civitavecchia. Credo che Massimo Castagnari sia un grande allenatore. Vogliamo costruire una squadra di alto livello, non mi piace perdere, non mi piace partecipare e basta. Tra i propositi che ho c’è quello di far sognare la tifoseria e vincere qualcosa di importante». Naturalmente si è parlato anche di calciomercato, dopo gli addii di Serpieri, Samuele Cerroni, Ruggiero, Pompei, Sevieri e Contini, e le riconferme di Funari, Fatarella, Paolo Cerroni, Romagnoli, Gagliardi e Luciani. Il nome più gettonato è quello di Manuel Vittorini e non c’è stato bisogno neanche di porre la domanda al presidente Presutti. «Vittorini vuole il Civitavecchia e il Civitavecchia vuole Vittorini - ha esordito Patrizio Presutti - abbiamo in programma un incontro nelle prossime ore, sono fiducioso. Con Castagnari abbiamo fatto un ragionamento a lungo termine, almeno triennale. La regola degli under? Sono convinto che i ragazzi bravi troveranno sempre spazio, al di là della loro età. Vedo tanti ragazzi nel nostro club che sono di ottima fattura e non ho niente da invidiare alle squadre romane. Ringrazio tutti i ragazzi che sono andati via dal nostro club, alcuni dei quali hanno avuto un lungo percorso con noi». Quindi la parola è passata al nuovo tecnico Massimo Castagnari. “Nuovo” è un termine improprio, visto che è la terza volta che l’allenatore prende la guida della squadra della sua città e negli ultimi tempi l’ha incontrata da avversario, prima con il Ladispoli e poi con il Viterbo. «Sarà fondamentale avere la massima collaborazione da parte di tutti - spiega il tecnico - questo per costruire qualcosa di vero. Ho ancora negli occhi i ricordi della vittoria della Coppa Italia regionale e quindi non voglio che il Civitavecchia galleggi e basta. È una fortuna avere anche un direttore sportivo come Marco Angelocore, che ci dà una bella mano, oltre ai tanti giocatori che hanno fatto bene lo scorso anno. Il nostro percorso sarà limpido, senza grossi proclami, visto che siamo ancora nel mese di giugno. Si sta lavorando tanto per allestire questa squadra, poi vedremo come sarà il Civitavecchia del domani. Con l’eliminazione della regola degli under si tornerà ai campionati di un tempo, non ci saranno più partite sulla carta abbordabili». Con Castagnari ci sarà ancora una volta anche Massimiliano Di Luca, che avrà il ruolo di vice allenatore, con uno staff tecnico pronto a soddisfare le richieste della dirigenza. Carlo De Clementi, che nella scorsa stagione ha seguito Daniele Fracassa al Nettuno, sarà il preparatore atletico. Quindi queste le intenzioni da parte del nuovo Civitavecchia. Ora si attendono le notizie relative alle altre riconferme, visto che non tutti i giocatori della scorsa stagione hanno già preso una decisione sul loro futuro e tra questi figura sicuramente Dario Luchetti, che non avrà più il ruolo di under, ma sulla fascia destra potrebbe essere un elemento in grado di dare corsa e polmoni alla squadra. E poi tutta la questione relativa ai nuovi arrivi, per la quale, inevitabilmente, ci vorrà ancora del tempo, anche perché solo dal 1° luglio scadranno gli accordi dei giocatori tesserati per quanto riguarda la stagione 2023-24.

