Vincere per mettere alle spalle una settimana non dolcissima.

Il Civitavecchia torna a fare capolino nel campionato di Eccellenza, con la trasferta di Centocelle, sul campo del Certosa, con il fischio d’inizio fissato per le ore 11.15.

I nerazzurri hanno gustato il sapore amaro delle prime due sconfitte stagionali, prima quella immeritata al Tamagnini, con il successo della Tivoli in uno dei pochi sbocchi verso la porta di Romagnoli, quindi quella, oggettivamente, più meritata sul campo del Montespaccato, che ha reso difficile il percorso in Coppa Italia.

Ma la capolista del girone A è pronta a scendere in campo per mantenere il primato, in un incrocio davvero complicato, perché la squadra di Russo è abituata a battagliare con le grandi, cosa che sta facendo anche quest’anno, nonostante lo smantellamento del gruppo che ottimamente si era comportato la scorsa stagione.

«Questa è l’occasione per tornare alla vittoria - dichiara l’attaccante brasiliano Wilson Cruz - abbiamo preparato l’incontro in questi ultimi giorni. Ci siamo impegnati con umiltà e con dedizione, perché abbiamo voglia di metterci in tasca tre punti. Sappiamo che il Certosa è una squadra forte, a cui dobbiamo prestare molta attenzione. Vogliamo disputare una bella partita per cercare di continuare a mantenere il primato in classifica».

Nell’ultimo mese i neroverdi hanno fatto lo stesso cammino del Civitavecchia: nove punti, con tre vittorie ed una sconfitta, avendo la meglio anche con compagini di valore come Rieti e Boreale. In casa il Certosa, però, ha già perso tre volte nel corso del campionato, contro Valmontone, W3 Maccarese e Colleferro. Segno che il Civitavecchia ha le armi per fare risultato in questa uscita.

«Le sconfitte ci hanno lasciato un po’ di amarezza - riprende l’ex terminale offensivo della Tivoli - domenica scorsa abbiamo giocato una bella partita, alla pari con gli avversari, siamo stati superiori a loro per livello di gioco. Ma alla fine una sconfitta è una sconfitta. Con squadre del genere, che hanno investito tanto sul mercato per costruire un gruppo di valore, non basta giocare bene, dobbiamo sempre dare qualcosa di più. Col Montespaccato abbiamo approcciato male la gara, ma faccio i complimenti ai ragazzi, che hanno dato sempre il 100%. Abbiamo consapevolezza che continuando a lavorare, sempre in allegria, possiamo dare continuità al percorso che abbiamo intrapreso. Non saranno due sconfitte a farci abbassare la testa. Il gruppo Civitavecchia non è inferiore a nessuno. I due stop ci sono serviti da lezione per le prossime partite».

Queste sono partite fondamentali anche per capire cosa fare in fase di mercato. Come detto, il Civitavecchia vuole giocarsi le sue carte per rimanere in lotta con le altre pretendenti: il Valmontone, dato come favorito per la vittoria finale, ora è sotto di due punti, ma anche W3 Maccarese e Tivoli si sono avvicinate, dopo una fase iniziale al rallenty.

«Mi sto trovando benissimo a Civitavecchia - conclude Wilson Cruz - ho trovato una società, una dirigenza, uno staff e un gruppo con tanta voglia di fare bene, per portare questa maglia più in alto nerazzurro. Non potevo chiedere di meglio, tutti si sono messi a disposizione. Siamo tutti uniti per il nostro percorso e per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissi. Ora andiamo sul campo del Certosa per riprendere la marcia».

Per Certosa-Civitavecchia è stato chiamato un arbitro piemontese: Matteo Bevere della sezione di Chivasso. Bandierina in mano per due assistenti di Tivoli: Davide Fadale e Pietro Serra.

