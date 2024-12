Era solo questione di tempo. In attesa che si svolga la prima conferenza stampa della stagione che arriverà, dove il Civitavecchia Calcio annuncerà il nome del nuovo allenatore e dove si parlerà dei propositi e delle varie situazioni che riguardano il club nerazzurro in vista della prossima stagione, ecco che escono fuori le prime indiscrezioni sui volti nuovi che potrebbero far parte della squadra, al momento non confermate, ma neanche smentite, da parte della dirigenza nerazzurra. Nei giorni scorsi avevamo parlato dell’inserimento di un difensore, di due centrocampista e di punti interrogativi per l’attacco, che riguardano soprattutto la situazione di Manuel Vittorini. Infatti sembra che per il fortissimo bomber sia arrivata un’allettante proposta da una squadra molto rinomata nel panorama dell’Eccellenza, ovvero il Pomezia di patron Bizzaglia, che vorrebbe assicurarsi il giocatore per puntare ad andare diretta in serie D. La notizia è già uscita sulla stampa della zona pontina. Il club rossoblù vorrebbe formare una coppia d’attacco di grande spessore, con Vittorini e Nnamdi Oduamadi, che ha fatto divertire i tifosi del Colleferro con la sua valanga di gol e che vanta esperienze nel settore giovanile del Milan. I prossimi giorni saranno fondamentali per capire se Vittorini vorrà rimanere vicino casa oppure se vorrà tentare la fortuna con una città che ha già conosciuto in passato, considerato il fatto che nel 2019 ha giocato per un’altra squadra del circondario, anch’essa di altissime ambizioni, come l’Unipomezia. Tornando al Civitavecchia, le voci che corrono in città danno per possibile l’arrivo di un giocatore che qualche mese fa ha incontrato i nerazzurri, ancora diretti da Raffaele Scudieri, ma da avversario. Stiamo parlando del difensore centrale argentino, con passaporto spagnolo. Esteban de Goicoechea, che ha fatto un buon percorso nello scorso anno con il Viterbo ed era guidato proprio da Massimo Castagnari, che dovrebbe compiere lo stesso tragitto, anche se in panchina. Nativo di Rosario, classe 1986, il ragazzo ha giocato fino al 2019 nel proprio Paese, vantando anche 30 presenze nella Primera Nacional, ovvero la serie B della nazione albiceleste, dove ha giocato con Instituto, Atletico San Martin e soprattutto Defensa y Justicia, che negli ultimi anni è diventato un nome conosciuto per gli amanti del calcio sudamericano, come dimostrano la vittoria della Copa Sudamericana e la partecipazione alla Copa Libertadores. De Goicoechea ha avuto anche un’esperienza a Gibilterra, dove ha realizzato le sue uniche due reti da professionista con la maglia del Glacis. Nel 2021 il suo approdo in Italia, dove ha giocato per la Sambenedettese, collezionando 12 presenze nel campionato di serie C, e poi è andato in Sardegna per l’esperienza con il Budoni, nome conosciuto da chi segue le vicende del Civitavecchia Calcio da un po’ di tempo. Con i sardi De Goicoechea ha vinto la finale playoff per andare in serie D contro la Boreale, che poi venne ripescata in extremis, e aveva anche alzato la Coppa Italia regionale. Ora c’è da capire se si tratta di un fuoco di paglia oppure se c’è veramente una trattativa che possa concludersi con la stretta di mano. Sicuramente stiamo parlando di un elemento di esperienza che darebbe un impulso diverso alla retroguardia nerazzurra.

