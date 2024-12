Comincia con una gara in trasferta il mese di marzo per il Civitavecchia Calcio. Alle 11 i nerazzurri saranno di scena sul campo del Valmontone per il campionato di Eccellenza, in quello che sarà il terzultimo impegno prima del lungo periodo di riposo, in questo weekend che vede un doppio scontro tra le due città, visto che anche nel basket si affrontano e sempre in casa dei giallorossi. Dopo il successo ai danni del Campus Eur, il morale all’interno dello spogliatoio è migliorato e quindi ci sono le basi per provare a conquistare un’altra vittoria, che magari non sarà fondamentale per rientrare in pista in ottica playoff, ma che comunque può dare energie sprizzanti per un finale di stagione che si pronostica tranquillo. Tra l’altro il Civitavecchia ha voglia di riscattarsi dopo l’incredibile sconfitta dell’andata. Era il 1° novembre e la squadra diretta da Raffaele Scudieri era in vantaggio per 2-0 nei confronti dei giallorossi, che riuscirono a rimontare il passivo nel secondo tempo e nel finale trovarono anche il clamoroso gol che li catapultò verso i piani alti della classifica dopo una partenza tutta da dimenticare. Da quel giorno di acqua sotto i ponti ne è passata, ma di sicuro dalle parti del Tamagnini non hanno dimenticato quella partita. Per quanto riguarda la formazione si segnala il ritorno a disposizione di Petrini, che ha scontato le due giornate di squalifica, mentre è stato appiedato dal Giudice sportivo il vice allenatore Emanuele Di Terlizzi. Ma mister Raffaele Scudieri dovrà fare i conti con un Civitavecchia rimaneggiato. Saranno assenti Papaj, Gonzalez, Scalzone e Luchetti, mentre Contini andrà in panchina, ma più per fare numero che per essere una risorsa a disposizione dei nerazzurri, in quanto sta rientrando dopo la frattura dello scafoide.

«I tre punti ottenuti contro il Campus Eur sono stati molto importanti per noi – afferma il portiere Francesco Midio – ci hanno ripagato dopo tutti gli sforzi che abbiamo fatto in settimana, cosa che però stiamo facendo tutte le settimane. È stata una vittoria fondamentale. E con il Valmontone la situazione è stata la stessa, abbiamo continuato a lavorare con il massimo impegno. Puntiamo a fare un’altra grande prestazione».

Francesco Midio è un ragazzo classe 2007 ed è al suo primo anno di Eccellenza. È stato titolare della porta nerazzurra per tutta la prima parte di stagione, visto che successivamente è arrivato Gonzalez e poi c’è un’altra questione di cui parleremo dopo.

Quali sono le cose più importante che il giovanissimo guardiano della porta ha imparato in questa stagione di grande crescita? «Quest’anno è stato davvero fondamentale per me – riprende Midio – ho imparato moltissime cose, soprattutto dai miei compagni, che hanno molta più esperienza di me. Grazie ai loro consigli, sia dentro che fuori dal campo, sto crescendo ogni giorno di più». Ultimamente Midio non è stato impegnato solo per il Civitavecchia, ma anche per vivere un futuro di grande respiro. Nelle ultime due settimane il portiere è stato in prova con la Primavera della Ternana, dove, tra l'altro, ha fatto un'ottima impressione, e per di più è stato convocato nei raduni preparatori al torneo delle regioni che si terrà in Liguria nel corso di questo mese. Fino ad oggi Francesco, nascendo calcisticamente nel club nerazzurro, ha militato nella Roma, nell'Urbetevere e con la Fiorentina. Sempre in questi giorni altri due prospetti del vivaio nerazzurro sono osservati speciali dello staff tecnico delle Fere: ovvero Gianmarco Pane e Gabriele Marcelletti, mentre Cristian Fronti è stato visionato dall’Hellas Verona presso un allenamento che si è svolto all’impianto del Campus Eur. Non solo: Gianmarco Piras è stato selezionato dalla rappresentativa regionale U16 per prendere parte al torneo Piras, Filippo Capelli è stato eletto miglior giocatore dello scorso turno del campionato U19 Elite, tutto questo senza dimenticare gli otto ragazzi che hanno svolto un provino con la Sampdoria la scorsa settimana.

Che periodo è quello che sta vivendo Francesco Midio? «Sono molto concentrato – conclude il classe 2007 – su queste ultime partite che dobbiamo affrontare, quella con la Ternana è stata una bellissima esperienza, mi farebbe molto piacere il prossimo anno giocare in un campionato nazionale, che è proprio quello dove giocano gli umbri».

