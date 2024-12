Come la metti la metti, sarà un campionato molto difficile per il Civitavecchia Calcio nel campionato di Eccellenza. Oltre alle prime due giornate, la Lnd Lazio ha diffuso anche il calendario completo del torneo, che vedrà la squadra allenata da Massimo Castagnari ancora nel girone A. Come già detto nelle scorse ore, il debutto è previsto per domenica 8 settembre, quasi sicuramente alle 15.30, quando i nerazzurri ospiteranno al Vittorio Tamagnini la neopromossa Ottavia, già conosciuta nel calcio locale per aver sfidato, lo scorso anno, nelle parti nobili del girone A di Promozione, Tolfa e Santa Marinella. La prima trasferta sarà durissima, perché il 15 settembre il Civitavecchia andrà a fare visita alla Rieti, che non è quella che ha vinto l’Eccellenza lo scorso anno, salvo poi rinunciare alla partecipazione alla D, ma la storica Fc Rieti, che dopo essere scesa dalla serie C, lo scorso anno si è imposta nel campionato di Promozione e in estate ha fatto un mercato che definire sontuoso è quantomeno riduttivo. Poi altra sfida dura in casa, perché nella terza giornata, il 22 settembre, a Campo dell’Oro arriverà la visita della Boreale, scesa dalla D. Il mese si concluderà con un avversario inconsueto, in quanto si andrà a giocare a Colleferro, che negli ultimi anni si è fatto conoscere in Eccellenza, ma era stato sempre nel girone B. A metà ottobre doppia trasferta, prima con la Romulea e poi con la Luiss, da segnalare soprattutto l’impegno del 10 novembre in casa con la Tivoli, anch’essa scesa dalla categoria superiore. Il 24 novembre una delle sfide più attese, quella con il Viterbo, che si disputerà anch’essa tra le mura amiche. E una settimana dopo sfida sul campo di una delle favoritissime per la vittoria finale, il Valmontone. L’8 dicembre sarà festa, ma si giocherà lo stesso e ci sarà una partita che interesserà molto il pubblico locale, in quanto il calendario prevede Civitavecchia-Pomezia. Domenica 15 ci sarà uno degli appuntamenti più attesi, ovvero il derby comprensoriale contro il Ladispoli nella cornice dell’Angelo Sale. L’anno si concluderà il 22 dicembre, con il match interno contro la neopromossa Sorianese, mentre il 2025 si aprirà il 5 gennaio con un ritorno col botto, perché W3 Maccarese-Civitavecchia concluderà il girone d’andata. Il ritorno partirà il 12 gennaio con un’altra gara lontano da casa, questa volta a Roma contro l’Ottavia. Il 19 super sfida casalinga con la Rieti, da non dimenticare l’impegno interno del 9 febbraio ad Aranova, che precederà il doppio turno del Tamagnini con Romulea e Luiss. Marzo comincerà con l’impegno in casa del Fiumicino, prima del match di Campo dell’Oro contro l’Aurelio. Da ricordare anche la sfida del 23 marzo contro il Certosa in casa, con i neroverdi romani che negli ultimi anni hanno fatto sempre grossi campionati, insidiando le formazioni di vertice. Il 30 marzo trasferta sul campo del Viterbo e chissà che questo match si possa disputare allo stadio Rocchi, così come sognato dal movimento della Tuscia ormai da diversi mesi. Il 6 aprile big match al Tamagnini che potrebbe dire veramente molto, perché arriverà la visita del Valmontone. L’unico turno infrasettimanale è stato calendarizzato per il 24 aprile, di giovedì, con il Civitavecchia impegnato nel derby contro il Ladispoli a Campo dell’Oro. Tre giorni dopo si torna subito in campo contro la Sorianese in provincia di Viterbo. La regular season si completerà il 4 maggio con un pirotecnico Civitavecchia-W3 Maccarese. C’è attesa anche per scoprire come inizierà il percorso della squadra di Castagnari in Coppa Italia, ma per questo bisognerà ancora attendere, in quanto domenica prossima ci sarà il turno preliminare, che vedrà, tra l’altro, un interessante Ladispoli-Sorianese, e solo dopo verrà definito il tabellone principale del torneo, sempre amato ed apprezzato all’interno del club dei presidenti Patrizio Presutti e Massimiliano Mecozzi. Il primo turno è stato calendarizzato per il 18 settembre con le gare d’andata e il 2 ottobre con quelle di ritorno.

