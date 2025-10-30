È sempre calciomercato per il Civitavecchia. Se ne parlava già da qualche giorno, ma ora ci sono altri due nuovi inserimenti per la formazione nerazzurra. Telefono sempre bollente per il direttore sportive Marco Angelocore, che ufficializza due nuovi volti del gruppo di Massimo Castagnari.

Il primo è un attaccante e si chiama Luigi Fontana. Prima punta classe 2000 proveniente dall’Atletico Lodigiani, ha cominciato la stagione con la formazione romana firmando un gol e due assist. Ha fatto parte dei settori giovanili di Lazio e Latina, ha poi militate con Trastevere, Follonica Gavorrano, Vastogirardi, Sora, Real Monterotondo. Vanta in totale una cinquantina di presenze in serie D, con 15 gol realizzati.

L’altro ha già debuttato facendo uno scampolo di gara contro il Certosa in Coppa Italia. Parliamo di Lorenzo Cestra, esterno di centrocampo classe 2003. Arriva dal Monte San Biagio, squadra del basso Lazio con cui ha messo a referto 10 presenze e quattro gol lo scorso anno. Tra le altre esperienze che ha avuto: Primavera, Terracina, Cattolica, Atletico Fiuggi e Unipomezia.

@RIPRODUZIONE RISERVATA