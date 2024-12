Pessima domenica per il Civitavecchia Calcio, che perde il derby con il Viterbo per 3-1 al Tamagnini, conseguendo la seconda sconfitta consecutiva in casa, nel quadro della dodicesima giornata del campionato di Eccellenza. Ma il team di Castagnari mantiene comunque la vetta della classifica. Vittorini non è riuscito a recuperare. Al suo posto sulle fasce ci sono Rossetti e Cesaroni. Con Fatarella squalificato, gioca Avellini, mentre Cerroni fa coppia con Bianchi al centro.

LA CRONACA

Pronti via e subito il Civitavecchia si porta avanti dopo appena 84 secondi Cruz sfrutta una respinta maldestra della retroguardia avversaria e di testa dal limite dell’area scavalca Santilli e realizza l’1-0. Ma la FC Viterbo su calcio di punizione trova all’8’ minuto il pareggio con Iurato con un rimbalzo che scavalca a sorpresa Romagnoli, rimettendo sul pari il punteggio, con il portiere nerazzurro alla prima vera ed incredibile incertezza dal suo arrivo nel team civitavecchiese. Il Civitavecchia spreca una grossa occasione con Funari di testa e nonostante i nerazzurri sprecano buone chances di tornare in vantaggio, la FC Viterbo ribalta totalmente il risultato ancora con Iurato che innescato da un suo compagno entra in area e di esterno supera l’estremo difensore di casa: 1-2. FC Viterbo che trova anche il terzo gol con Calvigioni che sfrutta un contropiede, viene atterrato in area da Romagnoli e segna il rigore portando i suoi sull’1-3 per poi farsi espellere per una gomitata su Bianchi nell’azione successiva con cui si conclude il primo tempo, mentre i viterbesi avevano protestato per questa situazione ed anche con un mancato “rosso” ai danni di capitan Funari. Secondo tempo dove i nerazzurri non riescono a sfruttare l’uomo in più impensierendo l’estremo difensore avversario solamente con un’ottima azione con cui Luciani calcia alto ed un tiro di Funari da fuori area che si spegne sul lato. L’FC Viterbo sbanca il Tamagnini e batte i nerazzurri per 3 reti a 1. Incredibile quanto accaduto a Campo dell’Oro, con il Civitavecchia che non ha saputo proprio giocarla. Nulla è riuscito al gruppo di Castagnari, che, paradossalmente, ha visto andare in salita la partita dopo il gol dell’1-0, giunto a pochissimi secondi dal fischio d’inizio. I tre attaccanti non sono riusciti ad avere una palla pulita, il Civitavecchia ha fortemente insistito con un giro palla che non ha praticamente sortito effetti, visto che non venivano neanche lanciate delle palle all’interno dell’area di rigore. «E’ stato un clamoroso blackout – dichiara il direttore sportivo del Civitavecchia Marco Angelocore – non sappiamo come sia potuta venire fuori una gara del genere. Rimaniamo comunque in vetta, ma penso che dobbiamo pensare solamente a noi stessi e non vivere sugli inciampi degli altri. Spero che i ragazzi sapranno riscattarsi nelle prossime uscite. Abbiamo perso, ma voglio rimarcare che c’è un gruppo fantastico, che saprà dire la sua anche dopo una sconfitta come questa».

Molto amareggiato anche il tecnico nerazzurro che non ha digerito il ko interno. «I ragazzi sono stati troppo nervosi – afferma mister Massimo Castagnari – dovevano stare più tranquilli per rimettere in piedi la partita, questo è l’unico vero appunto che faccio ai ragazzi. Siamo stati troppo estetici. Abbiamo concesso due ripartenze che non dovevamo consegnare, a livello difensivo abbiamo fatto sempre bene, ma questa volta no. Nel secondo tempo abbiamo fatto poco, solo possesso e non abbiamo mai sfondato». Per la Vecchia domenica prossima match delicatissimo e tosto sul campo del Valmontone ieri sconfitto dall’Aranova ma con grandi ambizioni in campionato e che sicuramente avrà voglia di rivalsa dopo un periodo decisamente negativo.

IL TABELLINO

Civitavecchia: Romagnoli, Avellini (23° st Pica), Cerroni, Bianchi, Funari, Proietti, Luciani, Laurenti, Cesaroni, Cruz, Rossetti (18° st Vittorini C.). A disp. Calisse, Giranelli, Canestrelli, Cataldi, Gagliardi, Giustini, Ardel. Allenatore Castagnari.

Viterbo: Santilli, Ottaviani, Giordano, Fatati (35° st Reinkardt), Ferretti, Maggese, Nesta, Iurato, Calvigioni, Mielle, Capuano (25° pt Scozzari). A disp. Amoroso, Ruggiero, Mengoni, Ciucci, Cuccioletta, Guzman, Orlandi. Allenatore Gardini

Arbitro: Lupo di Latina

Reti: 1° pt Cruz (C), 8° pt e 24° pt Iurato (V), 33° pt Calvigioni (V)

©RIPRODUZIONE RISERVATA