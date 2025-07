Smaltito il periodo di silenzio, il Civitavecchia Calcio è diventato irrefrenabile e continua ad annunciare nuovi ingressi nella squadra che affronterà il prossimo campionato di Eccellenza. I nerazzurri continueranno a rinforzare la batteria under, che, come detto, sarà nuovamente un aspetto saliente del torneo, in quanto l’obbligo di schierare i giovani torna dopo un anno di stop. La squadra di mister Massimo Castagnari potrà fare affidamento anche sul portiere classe 2007 Francesco Pagliari. Stiamo parlando di un giocatore che vanta esperienze anche nel settore giovanile dell’Albalonga, dove ha disputato il campionato Juniores Nazionali. Pagliari lotterà per avere un posto da titolare assieme all’altro estremo difensore annunciato nelle scorse ore dal club, ovvero Alessio Protasi, anche lui classe 2007. Quindi la società ha deciso, come avvenuto quasi sempre nelle squadre di mister Castagnari, di avere due portieri under nel gruppo, riservando uno dei due posti obbligati ai ragazzi più giovani proprio al ruolo del numero uno. I prossimi giorni saranno importanti anche per capire se ci sono margini di rinnovo con alcuni dei giocatori della rosa della scorsa stagione, che non sono stati ancora annunciati nei rinnovi, né hanno trovato accordo con altre società.

