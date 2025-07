Non è finita la presentazione della batteria degli under del Civitavecchia Calcio, perché, nelle scorse ore, la società ha annunciato l’accordo con altri cinque giocatori, che forniranno una lunga gamma di scelta per Massimo Castagnari. Ecco i loro nomi.

Francesco Pelle, attaccante classe 2008, che ha vinto il titolo regionale Under 17 con la Romulea, per poi passare al Latina. Mattia Aceto, portiere classe 2007, che ha esordito nella Coppa Italia di serie D con l’Atletico Lodigiani e che ha giocato per l’Accademia Roma. Lorenzo Mancini, classe 2008, ex Urbetevere, dove ha avuto il ruolo di capitano nelle giovanili, per poi passare, lo scorso anno, al Sudtirol. Bernardo Croce, portiere classe 2008, ex Lazio, dove è stato con i Giovanissimi Nazionali, ed ha anche militato con l’Atletico 2000. Luca Bongianni, classe 2008, che lo scorso anno è stato all’Under 17 del Latina, da cui era provenuto dal vivaio del Savio e dal Ciampino nei campionati Elite.

