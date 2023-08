Mentre proseguono gli allenamenti sotto il sole cocente del Vittorio Tamagnini e il Civitavecchia inizia ad assimilare la proposta di calcio del nuovo tecnico Stefano Manelli, la dirigenza continua a pensare al calciomercato. Manca ancora un mese e mezzo al termine della sessione estiva, ma la grande maggioranza dei club dell’Eccellenza ha quasi completato il suo scacchiere. Stessa cosa, si può dire, anche per il Civitavecchia, anche se il messaggio “fine” non è ancora comparso sul display. Innanzitutto è praticamente ufficiale l’ingaggio del portiere Simone Minucci, che andrà a completare il pacchetto degli estremi difensori con Gianmarco De Clementi. Dopo Carta, Sevieri, Bellomo e Contini, sono loro che portano a sei il numero di nuovi inserimenti nella rosa nerazzurra. Minucci, come già detto nei giorni scorsi, è un classe 2004 che proviene dall’esperienza con la Primavera della Viterbese. Inoltre ha difeso anche i pali nei settori giovanili di Ascoli e Monopoli. E nella giornata di lunedì proprio Minucci era presente sul campo in erba sintetica del Tamagnini, così come colui che potrebbe essere il centrocampista che il direttore sportivo Daniel D’Aponte sta cercando. Il suo nome è Tiziano Costantini, centrocampista classe 1997, lo scorso anno avversario del Civitavecchia nel girone A con la maglia dell’Aurelio, con cui ha realizzato tre reti, tra cui una decisiva in una partita contro la W3 Maccarese di Stefano Manelli, con quella che, a lungo, è stata una sorpresa del campionato, andando a occupare le posizioni di vertice, prima dell’arrivo di Anzio e Boreale. Unico neo l’infortunio che per due mesi l’ha costretto a stare lontano dai campi di gioco e il recupero non è stato semplice. Due settimane fa il giocatore ha dichiarato di voler trovare al più presto una destinazione. Chissà che non l’abbia effettivamente trovata… Costantini potrebbe essere quell’elemento tecnico in grado di supportare sia il centrocampo che l’attacco. Lo si è visto anche nel corso della partitella d’allenamento del primo giorno, nel quale i compagni di squadra, molti dei quali già lo conoscono, lo chiamavano spesso in causa per poter andare ad organizzare il possesso palla e gli appoggi. Sarebbe un nome importante per il gioco di Stefano Manelli. Ufficialmente Costantini andrebbe ad occupare la casella lasciata vuota da Hrustic, ma, chiaramente, con caratteristiche di gioco differenti rispetto a quelle del ragazzo che si è accasato all’Aranova. Costantini, negli ultimi anni, ha vestito le maglie di Sporting Montesacro, dopo aver raggiunto inizialmente l’accordo con la Favl Cimini e vivendo una stagione per nulla semplice e nella quale ha giocato pochissimo, e Casal Barriera. Utilizzato soprattutto come mezzala destra, Costantini è un giocatore che ama svariare e che può sorprendere gli avversari per il suo dinamismo.

