Notizia negativa per la Nc Civitavecchia, ma importante occasione per uno dei suoi più importanti talenti. Valerio Di Bella continuerà a giocare in serie A2 nella nuova stagione e lo farà con l'Olympic Roma di Mario Fiorillo. Con i capitolini troverà anche un altro ragazzo che ha fatto parte della Nc, come Stefano Ballarini. Il debutto è previsto per il prossimo 4 novembre, in casa, contro il neopromosso Crotone. «Da qualche giorno ho iniziato gli allenamenti - afferma Valerio Di Bella - e ho conosciuto tutta la squadra. Siamo un gruppo giovanissimo e carico di entusiasmo. Parlando coi ragazzi, alcuni mi sembrava di conoscerli già da anni. Il resto è tutto da scoprire: spero in un gran campionato per la squadra e a livello personale».

