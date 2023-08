VITERBO - La nuova avventura della Stella Azzurra Basket Viterbo è incominciata lunedì nel tardo pomeriggio con la prima seduta di allenamento per la compagine supportata nuovamente dai main sponsor Ortoetruria e WeCom. Il primo raduno si è tenuto presso un PalaMalè ancora in fase di completamento visti i lavori in corso di ristrutturazione. Insieme allo staff, guidato ancora una volta da coach Umberto Fanciullo e dai suoi assistenti Alessandro Cittadini e Jacopo Vitali, il direttore sportivo Fabio Cassieri, tutti i componenti della società e la squadra che disputerà il campionato di serie B interregionale con i confermati Meroi, Casanova, Manzo (assente solo Marcus Price che si unirà al gruppo martedì prossimo), i nuovi arrivati Giannini, Vigori, Bantsevich e Comastri, oltre gli under aggregati al roster fin da subito. Seduta di presentazione, primi test fisici ed inizio del lavoro di gruppo. Nelle giornate di ieri e oggi, per facilitare il completamento dei lavori previsti sul campo da gioco, la squadra si allenerà presso il palazzetto di Soriano nel Cimino, messo a disposizione dall’amministrazione comunale grazie alla fattiva e preziosa collaborazione dell’assessore allo Sport Luciano Perugini. La Stella tornerà nel proprio impianto da domani per proseguire la preparazione con doppie sedute di allenamento giornaliere, gara amichevole con Todi ed il consueto “Memorial” previsto quest’anno contro Siena, oltre altri impegni calendarizzati anche in esterna, il tutto in attesa della prima di campionato fissata in trasferta per il 30 settembre.

